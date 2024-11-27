Такой день. Церемония вручения премии "Народный знак качества" и коммунальная авария

О главных событиях Алтайского края за 26 ноября

27 ноября 2024, 00:01, ИА Амител

Закат / Фото: unsplash.com / Luca Lago

26 ноября в Барнауле в концертном зале "Сибирь" прошла торжественная ежегодная церемония награждения победителей премии "Народный знак качества – 2024". Более двух месяцев жители региона номинировали и голосовали за лучшие алтайские компании. Как прошла церемония – читайте в материале amic.ru.

Крупная коммунальная авария произошла утром в Барнауле. Под временное ограничение подачи холодной воды попали около 147 тысяч жителей в Центральном, Железнодорожном и Октябрьском районах. Уже к вечеру подачу воды удалось восстановить.

В ноябре 2024 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко наградил жителей региона, которые отличились в области искусства, науки и техники. Среди награжденных – коллектив Барнаульского завода автоформованных термостойких изделий (БзАТИ), который смог разработать и поставить на серийное производство тормозные накладки для поездов "Ласточка", "Иволга" и ряда других модификаций. До 2021 года поставщиками этой детали были только иностранные компании, в России ее не изготавливали. Однако в Алтайском крае создали тормозные накладки для пассажирских поездов практически с нуля. Подробности amic.ru рассказал директор по перспективному развитию Барнаульского завода АТИ Михаил Некрасов.