Такой день. Дело из-за смертельной аварии в Барнауле и пожар на маслосыродельном заводе

О главных событиях Алтайского края за 9 февраля

09 февраля 2025, 23:58, ИА Амител

Зима в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майор полиции Сергей Камышев поставил на контроль расследование уголовного дела о смертельном ДТП на проспекте Ленина в Барнауле. Водитель машины, насмерть сбившей девушку, задержана. По результатам освидетельствования в ее крови обнаружили 0,856 промилле алкоголя.

Пожар произошел на территории Романовского маслосыродельного завода. Возгорание локализовали на площади 280 "квадратов". На месте продолжают работу пять автоцистерн и 15 человек личного состава.