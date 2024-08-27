Такой день. День города в Барнауле без салюта и осадки в День знаний

О главных событиях Алтайского края за 27 августа

27 августа 2024, 23:37, ИА Амител

Закат в Барнауле 15 мая / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле принято решение об отмене салюта в День города. Такое решение приняли по итогам совещания с участием членов оргкомитета по подготовке к празднованию 294-й годовщины со дня основания Барнаула.

Относительно хорошая погода ждет жителей Алтайского края 28 и 29 августа. В эти даты серьезных осадков не предвидится, а температура воздуха для конца лета будет комфортной. Ночью столбики термометров покажут +9...+14 градусов, а днем – от +19 до +25°С. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.