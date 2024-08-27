Синоптик рассказала, когда похолодание с дождями накроет Алтайский край

Осадки будут идти и в День города, и в День знаний

27 августа 2024, 18:18, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Относительно хорошая погода ждет жителей Алтайского края 28 и 29 августа. В эти даты серьезных осадков не предвидится, а температура воздуха для конца лета будет комфортной. Ночью столбики термометров покажут +9...+14 градусов, а днем – от +19 до +25°С. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Однако уже днем 30 августа на большей части территории Алтайского края пройдут дожди с грозами, ветер усилится до 15-16 метров в секунду. И такая погода сохранится в регионе до воскресенья. Ночью столбики термометров покажут +9...17°С, а местами опустятся до +6...+8°С. Днем температура будет варьировать от +19 до 25 градусов.

В течение дня 1 сентября температура понизится до +14...+20°С. При этом периодически будут идти осадки. Ожидаются они в регионе и 2-го числа, на которое запланированы школьные линейки, приуроченные ко Дню знаний. Если вы еще не купили зонтик себе и ребенку, самое время об этом побеспокоиться.