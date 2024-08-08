Такой день. Грозы с градом на Алтае и процесc стройки нового терминала аэропорта

О главных событиях региона за 8 августа

08 августа 2024, 23:45, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

В Алтайском крае днем и ночью 9 и 10 августа синоптики прогнозируют дожди с грозами и градом. Ветер будет северо-западный с порывами до 20-22 м/с. Столбики термометров местами поднимутся до +29 градусов, в среднем же ожидается примерно +24 градуса. Ночью в эти двое суток будет +12...+18 градусов.

Новый терминал барнаульского аэропорта готов уже на 35%. Строители возвели три этажа будущего здания. Впереди — самые сложные и капиталоемкие работы. 8 августа на строящемся объекте побывал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Представители компании "Новапорт", которая выступает инвестором проекта, обещает завершить все работы в срок — летом 2025 года. В ближайшее время строители займутся кровлей - она должна быть закончена к концу сентября. Полностью закрыть тепловой контур рассчитывают к 30 ноября.