Готов на 35%. Как возводят новый и суперсовременный терминал барнаульского аэропорта
Аэрокомплекс обещают достроить летом 2025 года
08 августа 2024, 14:20, ИА Амител
Новый терминал барнаульского аэропорта готов уже на 35%. Строители возвели три этажа будущего здания. Впереди — самые сложные и капиталоемкие работы. 8 августа на строящемся объекте побывал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Представители компании "Новапорт", которая выступает инвестором проекта, обещает завершить все работы в срок — летом 2025 года. В ближайшее время строители займутся кровлей - она должна быть закончена к концу сентября. Полностью закрыть тепловой контур рассчитывают к 30 ноября.
До конца этого года рабочие полностью возведут каркас аэрокомплекса и приступят к внутренним работам и прокладке коммуникаций.
Напомним, строительство нового терминала в аэропорту началось в 2023 году. Предполагается, что его годовая пропускная способность составит не меньше 1,1 млн пассажиров. Стоимость объекта - порядка 6,5 млрд рублей.
По площади здание будет в двое больше того, которое используется в качестве терминала сейчас. Его, кстати, с введением нового терминала в эксплуатацию переделают в комплекс для обслуживания международных рейсов.
Как идут работы по строительству грандиозного нового терминала — смотрите в нашем фоторепортаже.
14:26:15 08-08-2024
Готов на 35% --- А на сколько % готов музей на пл. Октября?
14:27:18 08-08-2024
а как дела с художественным музеем?
16:56:42 08-08-2024
Наняли бы местных жителей в музей. Они бы и доремонтировали и картины сами нарисовали. Всё равно подлинников Дали здесь не было. А на чисто алтайское творчество я бы сходил посмотреть.
15:11:03 08-08-2024
35% - это по сметной стоимости СМР. Сложнее отделка, а еще более вся "инженерка и пусконаладка", так что готовность по факту - не более 15% максимум, ну кто понимает)))) так что не надо себя обольщать бравурными рапортами
15:33:27 08-08-2024
Да забудьте вы про музей его уже не вернуть! ))) Здесь частная собственность! Плюс что строят! Хорошо хоть не как в Бийске!
18:25:12 08-08-2024
Екх (15:33:27 08-08-2024) Да забудьте вы про музей его уже не вернуть! ))) Здесь частн... А как в Бийске?
19:44:42 08-08-2024
Визит был крайне значимым для строительства.