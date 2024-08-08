Готов на 35%. Как возводят новый и суперсовременный терминал барнаульского аэропорта

Аэрокомплекс обещают достроить летом 2025 года

08 августа 2024, 14:20, ИА Амител

Строительство нового терминала аэропорта Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новый терминал барнаульского аэропорта готов уже на 35%. Строители возвели три этажа будущего здания. Впереди — самые сложные и капиталоемкие работы. 8 августа на строящемся объекте побывал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Представители компании "Новапорт", которая выступает инвестором проекта, обещает завершить все работы в срок — летом 2025 года. В ближайшее время строители займутся кровлей - она должна быть закончена к концу сентября. Полностью закрыть тепловой контур рассчитывают к 30 ноября.

До конца этого года рабочие полностью возведут каркас аэрокомплекса и приступят к внутренним работам и прокладке коммуникаций.

Напомним, строительство нового терминала в аэропорту началось в 2023 году. Предполагается, что его годовая пропускная способность составит не меньше 1,1 млн пассажиров. Стоимость объекта - порядка 6,5 млрд рублей.

По площади здание будет в двое больше того, которое используется в качестве терминала сейчас. Его, кстати, с введением нового терминала в эксплуатацию переделают в комплекс для обслуживания международных рейсов.

Как идут работы по строительству грандиозного нового терминала — смотрите в нашем фоторепортаже.