Такой день. Изменение закона о маткапитале для инвалидов и новые многоэтажки в Бийске

О главных событиях Алтайского края за 28 августа

29 августа 2024, 00:00, ИА Амител

Закатное небо / Фото: unsplash.com

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания разработали предложение, как сделать использование материнского капитала для нужд детей-инвалидов более доступным. Свою инициативу они намерены направить в российское правительство и попросить о помощи Госдуму.

База новостроек Бийска скоро пополнится новыми объектами. Летом в наукограде начали возводить два многоквартирных дома. Один ЖК расположен на ул. Привокзальной, 1/1, рядом с железнодорожным и автовокзалом. Участок площадью 0,7 га сформировали несколько лет назад после сноса ветхих двухэтажных домов.