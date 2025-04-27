Такой день. Крупный пожар под Рубцовском и гибель женщины в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 27 апреля

27 апреля 2025, 23:32, ИА Амител

Алый закат в Барнауле / Фото: amic.ru

Пожар произошел на складах в селе Веселоярск Рубцовского района. Загорелись три здания, расположенные вдоль железнодорожных путей. По предварительной информации, в помещениях хранились запчасти, сыпучие грузы и хозяйственные принадлежности.

Пожилая женщина погибла в Барнауле в результате пожара в доме на улице Сухэ-Батора. Возгорание случилось в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. Огонь охватил площадь 10 квадратных метров – горели кровать и личные вещи.