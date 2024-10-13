Такой день. Ледяной дождь на Алтае и Костомаров на коньках

О главных событиях региона за 12 октября

13 октября 2024, 00:12, ИА Амител

Ветви после ледяного дождя / Фото: amic.ru

Минувшая ночь принесла в Алтайский край дождь и мокрый снег, а утренние заморозки превратили выпавшие осадки в лед. Это привело к гололеду, нарушению энергоснабжения и работы электротранспорта, падению деревьев. Главное о непогоде в крае и Барнауле – в материале amic.ru.

12 октября в барнаульской "Титов-Арене" свое ледовое шоу представил хореограф, фигурист Илья Авербух. Одной из главных звезд на выступлении стал олимпийский чемпион Роман Костомаров – он вышел на лед в столице Алтайского края, вызвав восхищение у зрителей.