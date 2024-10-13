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Такой день. Ледяной дождь на Алтае и Костомаров на коньках

О главных событиях региона за 12 октября

13 октября 2024, 00:12, ИА Амител

Ветви после ледяного дождя / Фото: amic.ru
Ветви после ледяного дождя / Фото: amic.ru

Минувшая ночь принесла в Алтайский край дождь и мокрый снег, а утренние заморозки превратили выпавшие осадки в лед. Это привело к гололеду, нарушению энергоснабжения и работы электротранспорта, падению деревьев. Главное о непогоде в крае и Барнауле – в материале amic.ru.

12 октября в барнаульской "Титов-Арене" свое ледовое шоу представил хореограф, фигурист Илья Авербух. Одной из главных звезд на выступлении стал олимпийский чемпион Роман Костомаров – он вышел на лед в столице Алтайского края, вызвав восхищение у зрителей.

Такой день

Комментарии 2

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Татьяна

22:45:32 13-10-2024

Он ,Костомаров, сошёл с ума!!!!!
Урра!
Браво!
Без рук ,без ног--
но как на льду ЧЕЛОВЕК стоит т танцует!!!

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Алекс

23:14:58 13-10-2024

Врачи изуродовали молодого человека

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