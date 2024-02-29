Такой день. Лицензии для пансионатов и наказание за оскорбления учителей на Алтае

О главных событиях Алтайского края за 29 февраля

29 февраля 2024, 23:45, ИА Амител

Лунная ночь / Фото: unsplash.com

Депутаты Алтайского Заксобрания обратятся в Госдуму с просьбой ввести лицензии для частных пансионатов. По словам парламентариев, многие недобросовестные владельцы домов-интернатов, не имея лицензии, часто содержат стариков в ужасных условиях: в полной антисанитарии, при отсутствии гигиены и даже еды. Введение лицензирования позволит государству контролировать эту деятельность и навести в ней порядок, считают народные избранники. Вопрос депутаты АКЗС обсуждали на сессии 29 февраля. Рассказываем подробнее.

Депутаты АКЗС на сессии 29 февраля приняли законопроект, закрепляющий право учителей на уважение достоинства и защиту от оскорблений. Некоторые народные избранники предложили привлекать школьников-скандалистов к исправительным работам. На предложение отреагировала министр образования региона. Она разъяснила, как будут наказывать юных нарушителей.

Инициативная группа, выступающая за создание так называемого парка 300-летия Барнаула на пустыре за ТЦ "Европа", собрала необходимую сумму на разработку эскиза этой общественной территории. Всего активисты планировали получить 50 тысяч рублей, но по состоянию на 29 февраля им удалось собрать уже 51,8 тысячи рублей. Об этом amic.ru рассказал один из членов инициативной группы – Алексей Корчагин.