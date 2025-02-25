Такой день. Ложные атаки на общественные места и пожар, забравший жизнь пенсионера
О главных событиях Алтайского края за 24 февраля
25 февраля 2025, 00:12, ИА Амител
Частный жилой дом загорелся в селе Шубенка Зонального района. При пожаре погиб мужчина.
Пожар ликвидировали на площади 80 квадратных метров. Звено газодымозащитной службы обнаружило в здании погибшего 62-летнего мужчину. Возгорание тушили восемь специалистов и три единицы техники.
В Алтайском крае неизвестные похитили у жителя села Повалиха деньги, злоупотребив его доверием.
"В одном из мессенджеров поступил звонок с незнакомого номера. Сельчанину предложили заработать на инвестициях, на что тот согласился. По указанию злоумышленника пострадавший включил демонстрацию экрана телефона и установил на него фейковое приложение. После этого он перечислил пять тысяч рублей. Демонстрация экрана позволила мошенникам заполучить код от банковского приложения", – рассказали в МВД.
В Алтайском крае зафиксирована волна ложных сообщений о минировании мест массового скопления людей и социально значимых объектов.
Специалисты зарегистрировали 24 февраля множество сообщений и звонков со стороны злоумышленников – их целью стали различные здания, в том числе торговые центры и школы. Правоохранители проверяют объекты и ищут преступников, а строения обследуются взрывотехниками и кинологами.
В Барнауле водитель автобуса отказался принимать оплату переводом у девочки, у которой не сработала карта. Юная пассажирка проехала на две остановки больше, чем планировала, пока за нее не заплатила неравнодушная женщина. Об этом рассказала мать девочки.
02:36:45 25-02-2025
Сельчанину предложили заработать на инвестициях - а кто ему поведал, что так можно?