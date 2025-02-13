Такой день. Миллионные штрафы алтайским газовщикам и дело в отношении "Почты России"

О главных событиях Алтайского края за 12 февраля

13 февраля 2025, 01:03, ИА Амител

Зима / Фото: amic.ru

Антимонопольщики в 2024 году оштрафовали газораспределительные организации в Алтайском крае на сумму более 5,5 миллиона рублей. Такие санкции к компаниям чаще всего применяли из-за срыва сроков догазификации. Об этом 12 февраля на пресс-конференции сообщил руководитель регионального управления ФАС Андрей Гостюшев.

Антимонопольное дело в отношении Алтайского подразделения "Почты России" расследует региональное УФАС. Поводом для этого послужили многочисленные жалобы жителей на факты необоснованного навязывания госкомпанией более дорогих услуг. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель краевого УФАС Андрей Гостюшев.