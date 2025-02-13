Такой день. Миллионные штрафы алтайским газовщикам и дело в отношении "Почты России"
О главных событиях Алтайского края за 12 февраля
13 февраля 2025, 01:03, ИА Амител
Зима / Фото: amic.ru
Антимонопольщики в 2024 году оштрафовали газораспределительные организации в Алтайском крае на сумму более 5,5 миллиона рублей. Такие санкции к компаниям чаще всего применяли из-за срыва сроков догазификации. Об этом 12 февраля на пресс-конференции сообщил руководитель регионального управления ФАС Андрей Гостюшев.
Антимонопольное дело в отношении Алтайского подразделения "Почты России" расследует региональное УФАС. Поводом для этого послужили многочисленные жалобы жителей на факты необоснованного навязывания госкомпанией более дорогих услуг. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель краевого УФАС Андрей Гостюшев.
06:20:39 13-02-2025
На потребителях теперь отыграются
11:35:28 13-02-2025
а что толку то от их штрафов? газа как не было, так и нет....третий год