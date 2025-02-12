Срывают сроки и увиливают от договоров. ФАС оштрафовала на Алтае газовщиков на 5,5 млн

За 2024 год антимонопольщики выявили более 70 фактов нарушений в отношении газораспределительных организаций

12 февраля 2025, 16:40, ИА Амител

Газовая плита / Иллюстративное фото: unsplash.com

Антимонопольщики в 2024 году оштрафовали газораспределительные организации в Алтайском крае на сумму более 5,5 миллиона рублей. Такие санкции к компаниям чаще всего применяли из-за срыва сроков догазификации. Об этом 12 февраля на пресс-конференции сообщил руководитель регионального управления ФАС Андрей Гостюшев.

"По некоторым объектам догазификация должна быть проведена за полгода, но компания, заключая по заявке договор, ставит себе срок год. Есть факты, когда организации необоснованно уклоняются от заключения такого договора. Но чаще всего нарушения мы фиксируем по уже заключенным договорам: компания из-за большого массива не в силах в срок выполнить свои обязательства надлежащим образом, даже с привлечением сторонних подрядчиков", – рассказал Гостюшев.

Всего в 2024 году УФАС установило 74 таких нарушения. Такие факты подтвердились в Барнауле, Бийске, Белокурихе, а также в ряде районов края.

Андрей Гостюшев подчеркнул, что реализация региональной программы догазификации находится у них на особом контроле. В случае, когда права граждан и бизнеса нарушаются, можно подать жалобу в управление. Сделать это можно как лично, так и не выходя из дома – через форму обратной связи.