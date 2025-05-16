Такой день. Новая насосная станция и срок для экс-замглавы Барнаула

О главных событиях Алтайского края за 16 мая

16 мая 2025, 23:55, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

С 20 мая "Росводоканал Барнаул" запускает в работу насосную станцию третьего подъема на улице Звездной. Она построена в рамках федерального проекта "Чистая вода" для улучшения качества водоснабжения жителей микрорайона Октябрьский – стоимость работ составила более 500 млн рублей, которые направили из бюджета различных уровней.

Прокурор в ходе судебных прений 16 мая запросил 11 лет строгого режима для бывшего заместителя мэра Барнаула Антона Шеломенцева, а также штраф в размере 25 млн рублей с лишением права занимать должности в органах власти сроком на пять лет. Об этом сообщает корреспондент amic.ru из зала суда.