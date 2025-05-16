Барнаульский поселок Октябрьский 20 мая подключат к централизованной системе водоснабжения

Стоимость работ составила более 500 млн рублей

16 мая 2025, 21:25, ИА Амител

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

С 20 мая "Росводоканал Барнаул" запускает в работу насосную станцию третьего подъема на улице Звездной. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, она построена в рамках федерального проекта "Чистая вода" для улучшения качества водоснабжения жителей микрорайона Октябрьский.

Рабочие построили насосную станцию, три резервуара чистой воды, проложены внутриплощадочные инженерные сети, выполнено благоустройство и ограждение территории. Внутри Октябрьского проложены водопроводные сети протяженностью свыше 15 км – стоимость работ составила более 500 млн рублей, которые направили из бюджета различных уровней.

"20 мая планируется запуск в работу насосной станции и переключение потребителей микрорайона Октябрьский с артезианского водозабора на централизованную систему водоснабжения города Барнаула. Таким образом, более 5000 жителей микрорайона будут получать чистую питьевую воду, которая прошла подготовку на городских очистных сооружениях", – рассказал генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго.

В связи с переключением на новый источник по некоторым адресам возможно временное изменение качества воды. С наибольшей вероятностью это не коснется большинства жителей поселка. Вместе с тем Водоканал просит сделать небольшой запас питьевой воды, а при повышении мутности воды из крана после переключения на новую схему водоснабжения необходимо пролить воду со сбросом в канализацию или использовать ее, например, для полива приусадебных участков.

"Если по истечении суток мутность воды сохранится, необходимо сообщить в диспетчерскую службу водоканала. Специалисты предприятия примут необходимые меры", – пояснила главный технолог "Росводоканал Барнаул" Светлана Трунова.

Временное изменение качества воды может наблюдаться по этим адресам:



Усадебная, 2-56, 1-63; Беловежская, 9-61, 2-28; Парадная, 7-95, 4-98; Троицкая, 1-25, 2-46; Меридианная, 1-13; Независимая, 1-21, 2-24; Гранатовая, 2-38, 5-59, Агатовая, 2а-2д; Артельная, 1-41, 2-30; Шоссейная, 1-77, 2-92; Универсальная, 3-71, 2-28а, Казанский, 2-14, 1-7; Зональный, 1, 2-6; Изящная, 1-89, 2-48; Онежская, 1-13, 2-40; Инженерная, 1-67, 2-52; Цветной бульвар, 1-53, 2-50; пер. Творческий, 2-18, 1-17; Преображенская, 6-42, 3-37; Рождественская, 6-126, 3-127а; Кристальная, 2-42, 1-57; Петербургская, 4-128, 11-113; пер. Мятежный, 1-15, 2-18; Славянская, 4-50, 1-25а; пер. Крылатый, 1-17, 2-16; пер. Игристый, 1-17, 2-16; Мирный, 1-79, 2-84; Берестовая, 1-109, 2-72; Демократическая, 5, 15, 21; Талая, 1-33, 2-36; Мозаичная, 17-99, 2-102; Маршрутная, 1-51, 2-56; Универсальная, 3-29,2,2а,2б; Коралловая, 3-21, 2-16а; Луганская, 1-53, 2-38; Ковыльная, 6-88, 45-165; Архангельская, 9-25, 12-28а, Туманная; 2-44 1-45; Энергетиков, 1-18, 2-9, Универсальная, 35 (детский сад).

Напомним, диспетчерская служба водоканала работает круглосуточно. Получить дополнительную информацию или сообщить о нештатных ситуациях на сетях водоснабжения и водоотведения можно по телефонам 500-101 и 202-200.