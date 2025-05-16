На процессе по делу Шеломенцева 16 мая стартовали судебные прения, также чиновнику продлили меру пресечения

16 мая 2025, 14:37, ИА Амител

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

Прокурор в ходе судебных прений 16 мая запросил 11 лет строгого режима для бывшего заместителя мэра Барнаула Антона Шеломенцева, а также штраф в размере 25 млн рублей с лишением права занимать должности в органах власти сроком на пять лет. Об этом сообщает корреспондент amic.ru из зала суда.

Как прошел суд и какова позиция обвинения?

Очередное заседание по делу Антона Шеломенцева состоялось в Центральном районном суде 16 мая. Оно началось с того, что бывшему замглавы Барнаула продлили срок заключения в СИЗО до 18 июля. Предыдущая мера пресечения действовала до 18 мая 2025 года, поэтому суду требовалось определить, где будет находиться экс-чиновник дальше. В итоге дожидаться приговора он будет под стражей.

Затем в суде начались прения сторон. На заседании 16 мая выступила прокурор, которая рассказала, что в ходе судебного следствия вина Шеломенцева была доказана. По словам гособвинителя, доказательства вины Шеломенцева содержатся в записях разговоров между Щукиным, Бесчастным и подсудимым, в письменных материалах дела, в заключениях лингвистических экспертиз, в документах, касающихся складов на улице Власихинской, и так далее.

Кроме того, посредник Сергей Щукин уже признан виновным по делу о посредничестве при получении взятки, подчеркнула представитель стороны обвинения.

Прокурор отметила, что доказана вина Шеломенцева и в получении двух взяток от директора томской компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина. Гособвинитель попросила суд критически отнестись к показаниям Илюшина, которые последний дал в суде по делу Шеломенцева и в которых отрицал, что проект складов и сумма 250 тысяч рублей были взятками Шеломенцеву. По словам представителя обвинения, Илюшин "боялся привлечения к ответственности" и "выстроил защитную версию, отказавшись от ранее данных показаний".

"При этом сомневаться в достоверности показаний большинства свидетелей не имеется оснований, поскольку они являются достоверными и подтверждаются", – подчеркнула прокурор.

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru

В итоге обвинение установило, что преступления Шеломенцева относятся к категории особо тяжких и необходимо назначить ему наказание "в виде реального лишения свободы в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений".

"Шеломенцевым умышленно совершены особо тяжкие преступления, посягающие на нормальное функционирование государственной власти и правильное осуществление государственной службы, носящие коррупционный, корыстный характер, что свидетельствует об их повышенной опасности", – сказала прокурор.

Гособвинитель заявила, что по пункту "а" части 1 статьи 78 УК РФ ("Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности") Шеломенцев подлежит освобождению от ответственности по статье "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Причина в том, что с момента покупки авто, с помощью которого Шеломенцев "отмыл" часть взятки в 1,2 млн рублей, прошло уже два года. Здесь прокурор предложила назначить штраф 150 тысяч рублей, но освободить подсудимого от него.

Однако по статьям "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) прокурор попросила признать Шеломенцева виновным.

Так, по статье "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ) прокурор запросила для экс-чиновника десять лет лишения свободы со штрафом в размере десятикратной суммы взятки (а именно 20 млн рублей), а также с лишением права занимать должности в органах власти на три года.

По статье "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) прокурор запросила для подсудимого девять лет лишения свободы со штрафом в размере десятикратной суммы взятки (шесть миллионов рублей) и с лишением права занимать должности в органах власти на три года.

Антон Шеломенцев на суде / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Итого путем сложения основного и дополнительного наказаний гособвинение настаивает на том, чтобы Шеломенцев получил 11 лет лишения свободы со штрафом 25 млн рублей и с лишением права занимать госдолжности в органах власти на пять лет.

"Наказание отбывать в исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения в виде содержания под стражей оставить прежней. Зачесть срок отбытого наказания и время содержания под стражей с 10 января 2024 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей к одному дню лишения свободы. Конфисковать эквивалент взятки – 2,6 млн рублей, при этом до выплаты штрафа сохранить наложенный арест на имущество Антона Шеломенцева в размере 1,3 млн рублей", – сообщает корреспондент amic.ru из зала суда.

Какая позиция у защиты?

Защита Шеломенцева свою позицию в прениях пока не представила. Она сделает это на следующем заседании, которое состоится 30 мая 2025 года. На этом же процессе собирается выступить и сам Шеломенцев.

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

В чем обвиняют Шеломенцева?

Антона Шеломенцева обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса РФ: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ), "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) и "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Следствие считает, что Шеломенцев получил взятку 2 млн от перевозчика Олега Бесчастного через посредника Сергея Щукина. Бизнесмен передал деньги за помощь в заключении контрактов для работы на маршрутах № 41 и 78, которые, впрочем, Бесчастному так и не достались. 2 млн Шеломенцев "отмыл", купив за 1,2 млн рублей автомобиль Subaru Outback. Остальные 800 тысяч Щукин забрал себе за "посредничество".

Кроме того, Шеломенцев получил две взятки от директора томской компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина. В феврале 2020 года Шеломенцев и Щукин решили построить в Барнауле склады для хранения инертных материалов. Им нужен был проект, за которым Шеломенцев и Щукин обратились к Денису Илюшину. Предприниматель сделал проектную документацию номинальной стоимостью 350 тысяч рублей, но денег Илюшину никто не заплатил. Бизнесмену взамен обещали покровительствовать при заключении госконтрактов.

Кроме того, в феврале 2022 года Илюшин через Сергея Щукина передал Антону Шеломенцеву 250 тысяч рублей за содействие при заключении госконтрактов, уверено следствие. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.

Антон Шеломенцев на суде/ Фото: amic.ru

Что с другими фигурантами дела?

По делу осужден посредник Сергей Щукин. Сначала 2 октября 2024 года он получил пять лет условно со штрафом 2 млн рублей. Однако прокуратура с приговором не согласилась, и 20 декабря 2024 года Алтайский краевой суд пересмотрел решение первой инстанции и дал Щукину три года строгого режима со штрафом 2 млн рублей. Защита Щукина намерена обратиться в кассацию.

Также был пересмотрен приговор Олегу Бесчастному. Сначала Индустриальный районный суд 19 декабря 2024 года оштрафовал Бесчастного на 40 млн рублей, еще у бизнесмена арестовали три легковых автомобиля и 16 автобусов на общую сумму более 52 млн рублей. Прокуратура подала апелляцию. 27 февраля 2025 года Алтайский краевой суд отменил решение первой инстанции и направил дело в Индустриальный районный суд на новое рассмотрение. Сейчас процесс над Бесчастным идет.

Также с 27 декабря 2024 года в Октябрьском районном суде рассматривают дело второго взяткодателя – директора компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина.