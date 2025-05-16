Больше десяти лет. Какой срок запросил прокурор для экс-замглавы Барнаула Шеломенцева
На процессе по делу Шеломенцева 16 мая стартовали судебные прения, также чиновнику продлили меру пресечения
16 мая 2025, 14:37, ИА Амител
Прокурор в ходе судебных прений 16 мая запросил 11 лет строгого режима для бывшего заместителя мэра Барнаула Антона Шеломенцева, а также штраф в размере 25 млн рублей с лишением права занимать должности в органах власти сроком на пять лет. Об этом сообщает корреспондент amic.ru из зала суда.
Как прошел суд и какова позиция обвинения?
Очередное заседание по делу Антона Шеломенцева состоялось в Центральном районном суде 16 мая. Оно началось с того, что бывшему замглавы Барнаула продлили срок заключения в СИЗО до 18 июля. Предыдущая мера пресечения действовала до 18 мая 2025 года, поэтому суду требовалось определить, где будет находиться экс-чиновник дальше. В итоге дожидаться приговора он будет под стражей.
Затем в суде начались прения сторон. На заседании 16 мая выступила прокурор, которая рассказала, что в ходе судебного следствия вина Шеломенцева была доказана. По словам гособвинителя, доказательства вины Шеломенцева содержатся в записях разговоров между Щукиным, Бесчастным и подсудимым, в письменных материалах дела, в заключениях лингвистических экспертиз, в документах, касающихся складов на улице Власихинской, и так далее.
Кроме того, посредник Сергей Щукин уже признан виновным по делу о посредничестве при получении взятки, подчеркнула представитель стороны обвинения.
Прокурор отметила, что доказана вина Шеломенцева и в получении двух взяток от директора томской компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина. Гособвинитель попросила суд критически отнестись к показаниям Илюшина, которые последний дал в суде по делу Шеломенцева и в которых отрицал, что проект складов и сумма 250 тысяч рублей были взятками Шеломенцеву. По словам представителя обвинения, Илюшин "боялся привлечения к ответственности" и "выстроил защитную версию, отказавшись от ранее данных показаний".
"При этом сомневаться в достоверности показаний большинства свидетелей не имеется оснований, поскольку они являются достоверными и подтверждаются", – подчеркнула прокурор.
В итоге обвинение установило, что преступления Шеломенцева относятся к категории особо тяжких и необходимо назначить ему наказание "в виде реального лишения свободы в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений".
"Шеломенцевым умышленно совершены особо тяжкие преступления, посягающие на нормальное функционирование государственной власти и правильное осуществление государственной службы, носящие коррупционный, корыстный характер, что свидетельствует об их повышенной опасности", – сказала прокурор.
Гособвинитель заявила, что по пункту "а" части 1 статьи 78 УК РФ ("Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности") Шеломенцев подлежит освобождению от ответственности по статье "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Причина в том, что с момента покупки авто, с помощью которого Шеломенцев "отмыл" часть взятки в 1,2 млн рублей, прошло уже два года. Здесь прокурор предложила назначить штраф 150 тысяч рублей, но освободить подсудимого от него.
Однако по статьям "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) прокурор попросила признать Шеломенцева виновным.
Так, по статье "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ) прокурор запросила для экс-чиновника десять лет лишения свободы со штрафом в размере десятикратной суммы взятки (а именно 20 млн рублей), а также с лишением права занимать должности в органах власти на три года.
По статье "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) прокурор запросила для подсудимого девять лет лишения свободы со штрафом в размере десятикратной суммы взятки (шесть миллионов рублей) и с лишением права занимать должности в органах власти на три года.
Итого путем сложения основного и дополнительного наказаний гособвинение настаивает на том, чтобы Шеломенцев получил 11 лет лишения свободы со штрафом 25 млн рублей и с лишением права занимать госдолжности в органах власти на пять лет.
"Наказание отбывать в исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения в виде содержания под стражей оставить прежней. Зачесть срок отбытого наказания и время содержания под стражей с 10 января 2024 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей к одному дню лишения свободы. Конфисковать эквивалент взятки – 2,6 млн рублей, при этом до выплаты штрафа сохранить наложенный арест на имущество Антона Шеломенцева в размере 1,3 млн рублей", – сообщает корреспондент amic.ru из зала суда.
Какая позиция у защиты?
Защита Шеломенцева свою позицию в прениях пока не представила. Она сделает это на следующем заседании, которое состоится 30 мая 2025 года. На этом же процессе собирается выступить и сам Шеломенцев.
В чем обвиняют Шеломенцева?
Антона Шеломенцева обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса РФ: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ), "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) и "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Следствие считает, что Шеломенцев получил взятку 2 млн от перевозчика Олега Бесчастного через посредника Сергея Щукина. Бизнесмен передал деньги за помощь в заключении контрактов для работы на маршрутах № 41 и 78, которые, впрочем, Бесчастному так и не достались. 2 млн Шеломенцев "отмыл", купив за 1,2 млн рублей автомобиль Subaru Outback. Остальные 800 тысяч Щукин забрал себе за "посредничество".
Кроме того, Шеломенцев получил две взятки от директора томской компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина. В феврале 2020 года Шеломенцев и Щукин решили построить в Барнауле склады для хранения инертных материалов. Им нужен был проект, за которым Шеломенцев и Щукин обратились к Денису Илюшину. Предприниматель сделал проектную документацию номинальной стоимостью 350 тысяч рублей, но денег Илюшину никто не заплатил. Бизнесмену взамен обещали покровительствовать при заключении госконтрактов.
Кроме того, в феврале 2022 года Илюшин через Сергея Щукина передал Антону Шеломенцеву 250 тысяч рублей за содействие при заключении госконтрактов, уверено следствие. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.
Что с другими фигурантами дела?
По делу осужден посредник Сергей Щукин. Сначала 2 октября 2024 года он получил пять лет условно со штрафом 2 млн рублей. Однако прокуратура с приговором не согласилась, и 20 декабря 2024 года Алтайский краевой суд пересмотрел решение первой инстанции и дал Щукину три года строгого режима со штрафом 2 млн рублей. Защита Щукина намерена обратиться в кассацию.
Также был пересмотрен приговор Олегу Бесчастному. Сначала Индустриальный районный суд 19 декабря 2024 года оштрафовал Бесчастного на 40 млн рублей, еще у бизнесмена арестовали три легковых автомобиля и 16 автобусов на общую сумму более 52 млн рублей. Прокуратура подала апелляцию. 27 февраля 2025 года Алтайский краевой суд отменил решение первой инстанции и направил дело в Индустриальный районный суд на новое рассмотрение. Сейчас процесс над Бесчастным идет.
Также с 27 декабря 2024 года в Октябрьском районном суде рассматривают дело второго взяткодателя – директора компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина.
21:01:45 16-05-2025
Сейчас чиновнику и калманскому маньяку (тоже бывший экс чиновник) дадут одинаковые срока и отправят на одну зону. Один убивал, один воровал у своих же, а сидеть вместе будут.
09:33:42 22-05-2025
Гость (21:01:45 16-05-2025) Сейчас чиновнику и калманскому маньяку (тоже бывший экс чино... А содержать их будем мы, тоже все вместе.