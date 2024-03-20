Такой день. Новые школа и поликлиника в Барнауле и срок экс-замминистра с Алтая

О главных событиях региона за 19 марта

20 марта 2024, 00:49, ИА Амител

Закат в горах / Фото: unsplash.com

В Барнауле в 2024 году начнут строительство школы на 1100 мест в квартале 2033, а также поликлиники краевой офтальмологической больницы. Глава региона Виктор Томенко отметил, что общая стоимость школы оценивается сейчас в 2,1 миллиарда рублей, поликлиники – в 1 миллиард.

Администрация Барнаула намерена к 2036 году реализовать проект комплексного развития транспортной инфраструктуры города, что подразумевает строительство 24,5 километра трамвайных путей. Рассказываем, где, согласно проекту постановления, в краевой столице потенциально могла бы появиться новая трамвайная ветка.

Уроженку Алтайского края, экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову приговорили к пяти годам колонии за хищение более 50 млн рублей, выделенных из бюджета в том числе на образовательные программы.