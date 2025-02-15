Такой день. Новый глава "Алтай-Пригорода" и переизбрание мэра Барнаула

О главных событиях Алтайского края за 14 февраля

15 февраля 2025, 00:09, ИА Амител

Зима в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Назначен новый руководитель пригородной пассажирской компании "Алтай-Пригород". Им стал бывший врио замминистра транспорта региона, экс-начальник управления по транспорту Дмитрий Коровин.

14 февраля, ровно как и пять лет назад, Барнаул возглавил Вячеслав Франк. Именно его выбрали депутаты городской думы. Но если в прошлый раз конкуренцию градоначальнику составляли восемь человек, в этот раз соперников было двое. И тогда, и сейчас он заручился поддержкой большинства народных избранников. Рассказываем, почему они голосовали за Франка, и что он, а также остальные два кандидата обещали сделать в городе хорошего.

В Алтайском крае закончились метели и стих ветер, однако стабильности в погодных условиях на ближайшие дни синоптики не прогнозируют. 15 и 16 февраля в крае ожидаются перепады температуры воздуха и небольшой снег.