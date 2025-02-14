Срубить тополя, купить трамваи. Как депутаты выбирали мэра Барнаула?

Рассказываем, как прошло избрание градоначальника на ближайшие пять лет

14 февраля 2025, 14:25, Александра Черданцева

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

14 февраля, ровно как и пять лет назад, Барнаул возглавил Вячеслав Франк. Именно его выбрали депутаты городской думы. Но если в прошлый раз конкуренцию градоначальнику составляли восемь человек, в этот раз соперников было двое. И тогда, и сейчас он заручился поддержкой большинства народных избранников. Рассказываем, почему они голосовали за Франка, и что он, а также остальные два кандидата обещали сделать в городе хорошего.

Программы кандидатов

Вячеслав Франк, 59 лет, действующий мэр Барнаула

Главный посыл "предвыборной" программы теперь уже назначенного мэра – город продолжит поступательное развитие. Да, в Барнауле есть проблемы, но есть и инструменты для их решения. Это национальные проекты и региональные программы.

"В сегодняшних непростых условиях требуется постоянное повышение эффективности бюджетной политики. За последние пять лет нам удалось увеличить доходы бюджета и повысить эффективность его реализации. Так, поступления в городскую казну с 2019 года выросли с 15 до 30 млрд рублей, собственные доходы – с 7 до 15 млрд. Уверен, мы сохраним такой подход и продолжим развивать потенциал городской финансовой системы", – сказал Франк.

По его словам, Барнаул стал комфортным, появились новые точки роста, определены перспективы развития. Флагманом экономики остается жилищное строительство.

"Мы будем работать над формированием новых деловых зон, развитием общественных пространств и туристических маршрутов. Новый генплан, который мы недавно приняли, открывает нам возможности комплексного развития территорий, в том числе связанных с ликвидацией аварийного жилого фонда и переселением граждан", – подчеркнул Вячеслав Франк.

Говорил он также о планах по благоустройству, обновлению городского транспорта, строительству и реконструкции дорог и инженерных сетей, водоснабжению сельских территорий, развитию предпринимательства, образовании и спорта. Впрочем, без какой-то конкретики.

"Необходимо продолжить поддерживать бизнес, создавать условия для его развития, индивидуально взаимодействовать с каждым предпринимателем, вовлекать в эту сферу молодежь", – сказал почти переизбранный мэр.

Алексей Скосырский / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алексей Скосырский, 58 лет, предприниматель, депутат БГД

Представитель ЛДПР начал с того, что напомнил, что он из ЛДПР. А значит, поддерживает четкую экономическую, внешнеполитическую и национальную программы партии.

Среди основных проблем города он назвал сложную демографическую ситуацию. Администрация должна уделять больше внимание семьям.

"Для укрепления семьи, повышения рождаемости необходимо сократить рабочий день для женщин, имеющих детей, и увеличить ежегодный отпуск. Начать следует с государственных бюджетных организаций, затем прорабатывать вопрос с бизнесом", – предложил Скосырский.

А еще вернуть под "крыло" города медицину, за которую сейчас отвечает краевой бюджет.

Среди других предложений кандидата: восстановить престиж рабочих специальностей, перераспределить налоги между центром и регионом, обновить дорожную технику, трамваи и автобусы, строже контролировать ремонт системы ЖКХ, развивать объекты для массового спорта и отдавать бесплатно малоимущим и многодетным невыкупленные места в культурных и спортивных учреждениях.

Максим Трухин / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Максим Трухин, 49 лет, директор Алтайского института экономики

Кандидат считает, что власти надо обратить внимание на развитие сельского хозяйства, а также предпринимательства, которому мешает низкая доступность земельных участков для расширения производства, высокие энерготарифы и нехватка кадров.

Трухин также уверен, что администрации надо обратить особое внимание на меры по снижению смертности, сохранению и укреплению здоровья населения.

"В городе хоть и выстроена неплохая система дошкольного и общего образования, жители жалуются на неравномерность развития сети, необходимо обеспечить шаговую доступность школ и садиков за счет строительства новых зданий, а также пристроек", – подчеркнул кандидат.

Также Максим Трухин считает необходимым развивать массовый спорт, готовить больше участков для строительства жилья, срочно расселить аварийные дома. А еще – создать в городе муниципальный вуз и назвать его в честь бывшего "народного" мэра Владимира Баварина.

И вырубить тополя.

"Это старое советское наследие, которое необходимо искоренить. Они пожароопасные, ломучие, вызывают аллергию. Вместо тополей посадить липы и рябины, это будет как бренд Барнаула", – заявил третий кандидат.

Голосование за мэра Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Кто и за что выбрал мэром Франка

После презентации программ депутаты сразу приступили к голосованию. В этот раз оно проходило открыто. Вячеслава Франка поддержали 34 человека. Это депутаты от "Единой России" и "Новых людей". За Скосырского было два голоса от ЛДПР. А вот за Трухина не голосовал никто, что, в общем, понятно, он не является выдвиженцем от какой-то партии, не депутат и не политик. При этом четыре народных избранника (два социалиста и двое из трех коммунистов) в принципе воздержались от голосования.

По словам председателя БГД Галины Буевич, в городе происходят позитивные изменения: бюджет растет, в разы увеличились собственные доходы, город активно участвует в нацпроектах и региональных программах, есть положительная динамика в повышении инвестиционной привлекательности. Многодетные семьи, участники СВО и другие категории граждан получают поддержку. В общем, работу Франка она оценила очень положительно.

"И депутаты, и жители отмечают, что за последние пять лет решаются важные для города вопросы: обеспеченность местами в школах и дошкольных учреждениях, ремонт и строительство дорог, благоустройство", – подчеркнула спикер думы.

Галина Буевич / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Единоросс Сергей Струченко назвал избрание Вячеслава Франка мэром выверенным и правильным решением. В последнюю пятилетку в городе сделано действительно много. Например, в строительстве.

"Сегодня Барнаул занимает второе место среди столиц регионов Сибирского федерального округа по вводу жилья. Также у нас активно развивается благоустройство общественных пространств – их было 14, обновлено 314 дворов. Мы видим, какая работа проводится по капитальному ремонту инженерного коммунального оборудования, ремонтируются дороги, обновляется общественный транспорт", – сказал политик.

Сергей Струченко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Новые люди" в лице депутата Никиты Федюнина уверены, что Вячеслав Франк достойно выполняет свои обязанности.

"Он уже не раз показал, что болеет за родной город и готов делать все возможное для его устойчивого и гармоничного развития", – уверен Федюнин.

Никита Федюнин / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Представители остальных фракций мнения по кандидатам не высказывали.

Зато это сделали приглашенные гости. Например, сенатор от региона Наталья Кувшинова назвала победу серьезной и убедительной.

"Это высокая оценка проведенной работы и высокое доверие на будущее. Мы живем во время ежедневных вызовов, задача главы и всей администрации – оперативно и эффективно реагировать на них. Мы поддерживаем команду Барнаула", – сказала она.

А глава Общественной палаты Барнаула Борис Черниченко охарактеризовал избранного градоначальника как вдумчивого и хорошо знающего все проблемы города. Именно такими чертами и должен обладать мэр, подчеркнул общественник.

Голосование за мэра Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Выбирать или назначать

Прямые выборы мэра в Барнауле отменили в 2010 году, но до сих пор оппозиция выступает с призывами их вернуть. На заседании БГД об этом вновь сказали депутаты-социалисты. Такую позицию партия регулярно выражает и в парламенте Алтайского края.

"Существующий институт сити-менеджеров партия считает концептуально неверным, он предполагает отсечение людей от возможности самостоятельно выбирать глав администраций. Назначенный мэр, по сути, не отвечает перед гражданами, которые его не выбирали. Перекрывается прямой диалог между властью и обществом, ведь в отсутствии выборов уже не нужно слушать, а главное, слышать граждан, а это чревато и хозяйственными, и политическими проблемами", – заявил глава фракции, молодой депутат Захар Торычев.

Он призвал вернуть выборы мэра. За прямые выборы высказались и "Новые люди". Но и действующую систему конкурсного назначения представители партии считают легитимной и жизнеспособной.

Единороссы мнение оппозиции не разделили.

Так, по словам Галины Буевич, депутаты выражали не только частную позицию, но и мнение жителей своего округа.

"Многие депутаты при обсуждении кандидатур говорили о том, что барнаульцы поддерживают Вячеслава Франка", – уверена председатель БГД.

Высказалась на эту тему и депутат ЕР, главврач роддома № 2 Людмила Ананьина.

"На выборах депутатов БГД население города делегировало нам возможность принимать очень важные решения, и мы этим сейчас как раз и занимаемся. Думаю, что каждый депутат поступает ответственно и отдает свой голос за того, за кого считает нужным, дума вполне имеет право избирать мэра", – сказала она.

Как написал в своем телеграм-канале глава ЛДПР в регионе, депутат АКЗС Сергей Булаев, каким бы ни был формат выборов и как бы кто к нему ни относился, в этой процедуре нужно участвовать.

"ЛДПР всегда выдвигает своих кандидатов – на выборах губернатора, мэров, глав муниципалитетов. Мы никогда не юлим и всегда прямо заявляем свою позицию. Ни коммунисты, ни СР своих кандидатов не выдвигали. Но коммунисты при этом хотя бы молчали, а вот справедливороссы "после драки" выступили с популистским заявлением о профанации процедуры выборов", – заявил Булаев.

При этом он поздравил Вячеслава Франка с избранием. А тот в ответном слове депутатам БГД заверил, что продолжит работать на благо города. И в этом ему нужна и помощь депутатов.