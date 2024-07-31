Такой день. Новый регулируемый маршрут в Барнауле и экстремальная жара

О главных событиях Алтайского края за 30 июля

31 июля 2024, 00:33, ИА Амител

Солнце / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле автобусный маршрут № 51 станет регулируемым. Льготы на нем получат ряд категорий граждан, в том числе школьники, студенты и дети из многодетных семей.

В Алтайском крае объявили новое штормовое предупреждение из-за экстремальной жары. С 31 июля по 5 августа местами ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше.