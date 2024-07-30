В Барнауле автобусный маршрут № 51 сделают регулируемым

Отдельные категории граждан получат право льготного проезда на нем

30 июля 2024, 19:51, ИА Амител

Автобус в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле автобусный маршрут № 51 станет регулируемым. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

В администрации краевой столицы прошло заседание комиссии по организации пассажирских перевозок под руководством замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрея Курышина. В заседании принял участие зампред комитета по дорожному хозяйству и транспорту Дмитрий Арапов, представители комитета, районных администраций, Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Сибирскому федеральному округу и МУП "Центртранс".

По итогам заседания комиссия приняла решение изменить вид перевозок этого маршрута: из нерегулируемого тарифа в регулируемый. Кроме того, отдельным категориям граждан предоставят на нем льготный проезд: в том числе школьникам, студентам и детям из многодетных семей.

Ожидается, что решение комиссии вступит в силу с сентября 2024 года.