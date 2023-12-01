Такой день. Открытие моста в Барнауле и гибель двухлетней девочки

О главных событиях Алтайского края за 30 ноября

01 декабря 2023, 00:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Торжественное открытие моста на Новом рынке в Барнауле после реконструкции состоялось в четверг, 30 ноября. Первыми по объекту прошлись краевые и городские чиновники, включая губернатора Виктора Томенко и главу города Вячеслава Франка (и еще десятки чиновников и депутатов). А уже потом по путепроводу проехала строительная техника и автомобили. Открытие моста стало для многих барнаульцев настолько значимым событием, что на церемонию запуска движения пришли сотни человек. Вместе с ними побывала и наша редакция.

Двухлетняя девочка погибла в селе Долинка Благовещенского района. 15-летний подросток убирал мусор во дворе дома на тракторе и задел свою сестру, которая от полученных травм скончалась на месте.

В последние годы коммунисты в Алтайском краевом Законодательном собрании остаются главным оппонентом партии власти. И немалая заслуга в этом принадлежит главе фракции Андрею Кривову. Политик, крайне редко появляющийся в медиапространстве, откровенно рассказал amic.ru о том, чем партию не устраивают законопроекты "Единой России", как он относится к коммунистам-"беженцам", а еще объяснил, какие у него отношения с Марией Прусаковой (первым секретарем алтайской ячейки КПРФ) и за что его однажды решил наказать экс-губернатор Александр Карлин.