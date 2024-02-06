Такой день. Открытие школы в алтайском селе и увольнение арестованного вице-мэра

О главных событиях Алтайского края за 5 февраля

06 февраля 2024, 00:00, ИА Амител

Снег зимней ночью / Фото: unsplash.com

Один из сотрудников муниципального "Горэлектротранса" рассказал, что новые белорусские трамваи не приспособлены к барнаульской сети путей и особенностям работы. Вагоны оказались длиннее и шире старых – по этой причине они не могут проехать на повороте Челюскинцев – Строителей и на кольце возле депо № 1 на улице Анатолия. Кроме того, существуют некоторые трудности с опорами контактной сети города, которые не везде стоят ровно, что не подходит для более габаритных вагонов.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко открыл новую школу в селе Повалиха и поздравил учеников и преподавателей. Образовательный процесс в трехэтажной школе, на строительство которой было направлено более 500 млн рублей из краевого бюджета, начался сегодня, 5 февраля. Томенко уверен, что новая школа станет гордостью для всего Первомайского района.

Заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева уволили с поста. Его фамилия исчезла из раздела сайта мэрии, где указаны все заместители главы Барнаула.