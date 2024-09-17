Такой день. Перенос сроков ремонта переезда в Барнауле и проблема с автобусами

О главных событиях Алтайского края за 16 сентября

17 сентября 2024, 00:20, ИА Амител

Закат в море / Фото: unsplash.com

Жители поселка Бельмесево в пригороде Барнаула часами стоят на остановке и не могут уехать на работу, в университет или в школу. С начала сентября 2024 года число автобусов в населенном пункте уменьшилось, и теперь они стали ездить реже, чем раньше. При этом все желающие за раз в салон не вмещаются, и им приходится ждать следующего автобуса пару (а то и больше) часов или идти несколько километров по трассе, где останавливается другой транспорт. О ситуации amic.ru рассказала возмущенная жительница поселка Елена.

В Барнауле перенесли сроки ремонта трамвайного переезда на площади Октября, из-за которого должны были измениться маршруты общественного транспорта.

Алтайский край оказался на 65-м месте из 85 (еще по четырем новым субъектам России данные отсутствуют) в рейтинге регионов по доле расходов населения на ЖКУ.