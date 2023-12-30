Такой день. Подарок от Путина ребенку из Бийска и снежный шторм в Барнауле

Главное за 30 декабря

30 декабря 2023, 23:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Семилетний мальчик из Бийска получил в подарок от Владимира Путина радиоуправляемый вертолет, о котором он попросил президента во время прямой линии. Как оказалось, ребенок мечтает стать пилотом.

30 декабря на Барнаул обрушился мощный снегопад, из-за которого видимость на улице была практически нулевой. Сопровождалось явление сильным порывистым ветром, который пришел в регион накануне вечером.

Звезда "Слова пацана" Никита Кологривый в интервью блогеру Эльдару Джарахову рассказал историю о своей поездке в Барнаул. В студенчестве он приезжал в город к друзьям и пытался пьяным устроиться в Молодежный театр Алтая – и даже сумел договориться с завтруппы о зарплате в 40 тысяч рублей.

Потолок рухнул в квартире двухэтажного аварийного дома в Рубцовске по ул. Комсомольской, 130. Следователи возбудили уголовное дело.