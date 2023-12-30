На Барнаул обрушилась снежная буря. Видео
Непогода задержится в Алтайском крае до Нового года
30 декабря 2023, 16:24, ИА Амител
30 декабря на Барнаул обрушился мощный снегопад, из-за которого видимость на улице стала практически нулевой. Сопровождалось явление сильным порывистым ветром, который пришел в регион накануне вечером.
В то же время водители нам сообщили, что за городом ситуация лучше: на дорогах в сторону Павловска и Новоалтайска ветер есть, но без снега и местами даже ясно.
Добавим, что о перекрытии трасс на момент публикации заметки в краевом Минтрансе и Алтайавтодоре не объявляли.
Ранее в МЧС региона рассказывали, что сильный ветер с осадками продлится до первой половины ночи 1 января. Непогода будет сопровождаться дождем, снегом и сильной гололедицей.
16:36:54 30-12-2023
Куда че обрушилось?
19:06:51 30-12-2023
как всегда не ожидали изменения погоды а тут снег на голову.красота.
19:07:23 30-12-2023
Буря🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
19:54:46 30-12-2023
где буря? работаю напротив окна с 9 утра, но бури не видела)
21:09:14 30-12-2023
Элен без ребят (19:54:46 30-12-2023) где буря? работаю напротив окна с 9 утра, но бури не видела)... работаете? фу, как можно!! все уже с 29го числа чилят у моря
08:31:33 31-12-2023
Гость (21:09:14 30-12-2023) работаете? фу, как можно!! все уже с 29го числа чилят у моря... Зачем нам все?
19:34:58 31-12-2023
Гость (21:09:14 30-12-2023) работаете? фу, как можно!! все уже с 29го числа чилят у моря... работаю, прикиньте. и прямо сейчас тоже) к морю, кстати, не хочу.
21:10:09 30-12-2023
внезапно заволокло и бущевало минут 10, потом - раз! и снова ясно. Очень интересно