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На Барнаул обрушилась снежная буря. Видео

Непогода задержится в Алтайском крае до Нового года

30 декабря 2023, 16:24, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

30 декабря на Барнаул обрушился мощный снегопад, из-за которого видимость на улице стала практически нулевой. Сопровождалось явление сильным порывистым ветром, который пришел в регион накануне вечером.

В то же время водители нам сообщили, что за городом ситуация лучше: на дорогах в сторону Павловска и Новоалтайска ветер есть, но без снега и местами даже ясно.

Добавим, что о перекрытии трасс на момент публикации заметки в краевом Минтрансе и Алтайавтодоре не объявляли.

Ранее в МЧС региона рассказывали, что сильный ветер с осадками продлится до первой половины ночи 1 января. Непогода будет сопровождаться дождем, снегом и сильной гололедицей.

Барнаул Погода

Комментарии 8

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Гена

16:36:54 30-12-2023

Куда че обрушилось?

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свой

19:06:51 30-12-2023

как всегда не ожидали изменения погоды а тут снег на голову.красота.

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Сергей

19:07:23 30-12-2023

Буря🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

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Элен без ребят

19:54:46 30-12-2023

где буря? работаю напротив окна с 9 утра, но бури не видела)

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Гость

21:09:14 30-12-2023

Элен без ребят (19:54:46 30-12-2023) где буря? работаю напротив окна с 9 утра, но бури не видела)... работаете? фу, как можно!! все уже с 29го числа чилят у моря

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Гость

08:31:33 31-12-2023

Гость (21:09:14 30-12-2023) работаете? фу, как можно!! все уже с 29го числа чилят у моря... Зачем нам все?

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Элен без ребят

19:34:58 31-12-2023

Гость (21:09:14 30-12-2023) работаете? фу, как можно!! все уже с 29го числа чилят у моря... работаю, прикиньте. и прямо сейчас тоже) к морю, кстати, не хочу.

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Лея

21:10:09 30-12-2023

внезапно заволокло и бущевало минут 10, потом - раз! и снова ясно. Очень интересно

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