Такой день. Подозрительная рубка леса и общежитие для сыроваров в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 31 июля

30 июля 2023, 00:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В историческом центре Барнаула запланировано строительство научного центра, который займется разработкой ингредиентов для производства сыроделия. Здание запроектировано двухэтажным, с антресольным уровнем. Объект возведут на месте трех административных корпусов. Проект, который представил на градсовете архитектор Владимир Золотов, "расколол" комиссию: одни поддержали необычную архитектуру здания, другие предложили изменить его внешний вид.

В Минприроды Алтайского края поступила информация о возможной незаконной рубке берез в Баевском районе. Компания заготавливает древесину на основании необходимых документов.