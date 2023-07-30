Такой день. Подозрительная рубка леса и общежитие для сыроваров в Барнауле
О главных событиях Алтайского края за 31 июля
30 июля 2023, 00:02, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В историческом центре Барнаула запланировано строительство научного центра, который займется разработкой ингредиентов для производства сыроделия. Здание запроектировано двухэтажным, с антресольным уровнем. Объект возведут на месте трех административных корпусов. Проект, который представил на градсовете архитектор Владимир Золотов, "расколол" комиссию: одни поддержали необычную архитектуру здания, другие предложили изменить его внешний вид.
В Минприроды Алтайского края поступила информация о возможной незаконной рубке берез в Баевском районе. Компания заготавливает древесину на основании необходимых документов.
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