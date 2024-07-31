Такой день. Прямая линия с Томенко и улучшение качества воды в Барнауле

О главных событиях в Алтайском крае

31 июля 2024, 23:55, ИА Амител

Закат / Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 31 июля ответил на вопросы жителей региона в ходе прямой линии, которая длилась 60 минут – с 17 до 18 часов. Всего главе региона поступило более 1,6 тысячи обращений. Вопросы касались ремонта дорог и строительства школ, водоснабжения, помощи семьям военных, газификации и других важных вопросов. Подробнее о том, что говорил Томенко в прямом эфире, – в материале amic.ru.

В Барнауле начался первый этап модернизации водопроводных очистных сооружений № 1 (ВОС-1), что позволит значительно улучшить качество питьевой воды.