Такой день. Реконструкция трассы до "Бирюзовой Катуни" и штормовая погода

О главных событиях Алтайского края за 11 июня

11 июня 2024, 23:59, ИА Амител

Закатное небо / Фото: unsplash.com

В Барнауле перекроют участок дороги на пересечении проспекта Ленина с улицей Матросова. На время перекрытия изменится схема движения трамваев № 7.

В Барнауле возможны сильные грозы с порывами ветра. МЧС по Алтайскому краю передает штормовое предупреждение – вечером 11 июня и ночью 12 июня пройдут сильные дожди, местами град. Скорость ветра будет достигать 25-27 м/c.

В Алтайском крае этим летом продолжат реконструкцию дороги Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь". По словам губернатора Виктора Томенко, в прошлом году здесь по графику завершили работы на двух участках. А третий этап пройдет на участке с 7-го по 15-й километр. Уже стартовала финальная подготовка к началу работ, во время которых, в частности, организуют мост через реку Большая Бирюкса, сделают тротуар, установят ограждение и освещение, нанесут разметку и возведут на перевале "особый объект", о котором глава региона расскажет позднее.