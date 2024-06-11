В Барнауле возможны сильные грозы с порывами ветра и градом

Непогода будет бушевать до самой ночи

11 июня 2024, 18:55, ИА Амител

Облака над Барнаулом / Фото: amic.ru

В Барнауле возможны сильные грозы с порывами ветра. МЧС по Алтайскому краю передает штормовое предупреждение – вечером 11 июня и ночью 12 июня пройдут сильные дожди, местами град. Скорость ветра будет достигать 25-27 м/c.

Спасатели напомнили, что по возможности следует переждать грозу в капитальном строении, а если вы в дороге – припаркуйтесь к обочине, в дождь возрастает риск аварий. Окна и балконы в доме лучше закрыть, а на улице нужно избегать рекламных щитов и линий электропередачи.

В мэрии краевой столицы подчеркнули, что коммунальные службы готовы встретить непогоду. Возможные отключения света и воды будут устраняться в наиболее короткие сроки.