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В Барнауле возможны сильные грозы с порывами ветра и градом

Непогода будет бушевать до самой ночи

11 июня 2024, 18:55, ИА Амител

Облака над Барнаулом / Фото: amic.ru
Облака над Барнаулом / Фото: amic.ru

В Барнауле возможны сильные грозы с порывами ветра. МЧС по Алтайскому краю передает штормовое предупреждение – вечером 11 июня и ночью 12 июня пройдут сильные дожди, местами град. Скорость ветра будет достигать 25-27 м/c.

Спасатели напомнили, что по возможности следует переждать грозу в капитальном строении, а если вы в дороге – припаркуйтесь к обочине, в дождь возрастает риск аварий. Окна и балконы в доме лучше закрыть, а на улице нужно избегать рекламных щитов и линий электропередачи.

В мэрии краевой столицы подчеркнули, что коммунальные службы готовы встретить непогоду. Возможные отключения света и воды будут устраняться в наиболее короткие сроки.

Барнаул Погода

Комментарии 2

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серый

20:23:07 11-06-2024

очухались?

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Сергей

20:51:39 11-06-2024

Аж страшно😳😱😢😭

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