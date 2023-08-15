Такой день. Режим ЧС в Алтайском крае и отказ кандидата от участия в выборах

О главных событиях региона за 15 августа

15 августа 2023, 23:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что из-за засухи на территории региона введут режим чрезвычайной ситуации. Такая мера позволит смягчить последствия неблагоприятных природных условий для хозяйств.

Владислав Вакаев принял решение выйти из избирательной гонки и поддержать команду действующего губернатора Виктора Томенко. Он подчеркнул, что последние несколько лет занимался созданием современных и комфортных общественных пространств в Барнауле. При этом видит, как сегодня эта миссия системно и последовательно реализуется во всем Алтайском крае при усилии властей региона.

До конца лета остается всего две недели, но это не повод расстраиваться, ведь вместе с тем начинается бархатный сезон. Многие ждали его, чтобы поехать в отпуск по горящим путевкам. Будут ли они в этом году, какие российские и заграничные направления пользуются у жителей Алтайского края самым большим спросом, а также как повлияли на планы отпускников скачки курсов валют, читайте на amic.ru.