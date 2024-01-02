Такой день. Штормовое предупреждение в Алтайском крае и новогодний сезон в театрах

О главных событиях региона за 2 января

02 января 2024, 23:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае на вторую половину дня 2 января и сутки 3 января передали штормовое предупреждение. По данным синоптиков регионального Гидрометцентра, ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами сильные, гололедные явления, метели, усиление ветра до 18-23 м/с. Возможно резкое похолодание.

2 января театры Алтайского края возобновили работу. Cвои двери открыли Молодежный театр Алтая, краевой театр драмы им. В.М. Шукшина и театр кукол "Сказка".

Движение пригородных поездов ускорили в Алтайском крае. Всего за 2023 год время в пути на 15 пригородных поездах сократилось на 83 минуты. В новом году графики оптимизируют еще больше – на 163 минуты.