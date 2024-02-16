Такой день. Штрафы перевозчикам и прогноз по грядущим морозам на Алтае

О главных событиях Алтайского края за 16 февраля

16 февраля 2024, 23:30, ИА Амител

Склон горнолыжного спуска / Фото: unsplash.com

Комитет АКЗС по здравоохранению подготовил поправку в федеральное законодательство, которая поможет решить проблему обеспеченности лекарственными препаратами отдаленных населенных пунктов региона. Изменение позволит улучшить лекарственное обеспечение людей, что в итоге поможет им сохранить здоровье.

Крепкие сибирские морозы, которые пришли в Алтайский край вместе с арктическим циклоном, на выходных немного ослабнут. На большей части региона 17 февраля временами будет идти небольшой снег и усилится ветер. Его максимальные порывы до 17 м/с ожидаются по югу. А температура воздуха пойдет на повышение. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула изучил обращения горожан по поводу срывов рейсов и несоблюдения расписания движения некоторых автобусов. Перевозчикам направят девять претензий и четыре требования об уплате штрафов. О каких маршрутах при этом идет речь, не уточняется.