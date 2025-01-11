Такой день. Солнечное гало в Барнауле и дети, скатывающиеся с горки на дорогу
Главное за 11 января
11 января 2025, 23:31, ИА Амител
Фото: Peter Robbins / unsplash.com
Солнечное гало наблюдали жители Барнаула 11 января. Необычное оптическое явление запечатлели в пригороде.
В Барнауле дети в Северном Власихинском проезде катались с горки прямо на дорогу. На место выезжали сотрудники ДПС.
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