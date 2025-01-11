Такой день. Солнечное гало в Барнауле и дети, скатывающиеся с горки на дорогу

Главное за 11 января

11 января 2025, 23:31, ИА Амител

Фото: Peter Robbins / unsplash.com

Солнечное гало наблюдали жители Барнаула 11 января. Необычное оптическое явление запечатлели в пригороде.

В Барнауле дети в Северном Власихинском проезде катались с горки прямо на дорогу. На место выезжали сотрудники ДПС.

Алтайский край занял третье место в рейтинге лучших регионов для санаторного отдыха в 2025 году. Регион уступил только Ставропольскому и Краснодарским краям.

Пьяный уголовник угрожал ножом пожилому инвалиду, отобрал два телефона и угнал у него "Волгу". Мужчину задержали.