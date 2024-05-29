Такой день. Трехкратный рост миграционной убыли и кампус мирового уровня на Алтае
О главных событиях Алтайского края за 29 мая
29 мая 2024, 23:59, ИА Амител
За первый квартал 2024 года миграционная убыль населения в Алтайском крае ускорилась в три раза. За аналогичный период прошлого года показатель составил 237 человек, а в этом году – 642.
Ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров пообещал построить в ближайшие годы в Барнауле кампус мирового уровня. Речь идет о новом корпусе для вуза на площади Сахарова, а также общежитии. Такое заявление он сделал 28 мая на выборах ректора вуза во время своего выступления.
В 2024 году Алтайскому государственному медицинскому университету исполняется 70 лет. За этот период учреждение "выросло" в разы: сегодня здесь учатся почти 6000 студентов и работают более 500 преподавателей. Вуз уже давно знают и уважают по всей стране, убежден завкафедрой ультразвуковой и функциональной диагностики Владимир Куликов. В 70-е он пришел в АГМУ абитуриентом, где учился у легендарных профессоров, а теперь и сам передает знания молодым.
19:04:34 30-05-2024
А зарплату платить не пробовали достойную? А то по уровню доходов Алтайский край второй от конца списка регионов, зато губернатор в лидерах по доходам.