Такой день. Трехкратный рост миграционной убыли и кампус мирового уровня на Алтае

О главных событиях Алтайского края за 29 мая

29 мая 2024, 23:59, ИА Амител

Закат над горами / Фото: unsplash.com

За первый квартал 2024 года миграционная убыль населения в Алтайском крае ускорилась в три раза. За аналогичный период прошлого года показатель составил 237 человек, а в этом году – 642.

Ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров пообещал построить в ближайшие годы в Барнауле кампус мирового уровня. Речь идет о новом корпусе для вуза на площади Сахарова, а также общежитии. Такое заявление он сделал 28 мая на выборах ректора вуза во время своего выступления.

В 2024 году Алтайскому государственному медицинскому университету исполняется 70 лет. За этот период учреждение "выросло" в разы: сегодня здесь учатся почти 6000 студентов и работают более 500 преподавателей. Вуз уже давно знают и уважают по всей стране, убежден завкафедрой ультразвуковой и функциональной диагностики Владимир Куликов. В 70-е он пришел в АГМУ абитуриентом, где учился у легендарных профессоров, а теперь и сам передает знания молодым.