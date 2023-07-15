Такой день. Визит министра в Алтайский край и капремонт школы

О главных событиях региона за 14 июля

15 июля 2023, 00:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайский край с рабочим визитом приедет глава Минздрава Михаил Мурашко. Отмечается, что руководитель министерства примет участие в закрытии Шукшинских дней в Сростках, а перед этим будет работать на территории региона.

В Павловском районе Алтайского края идет капремонт Арбузовской школы имени кавалера ордена Мужества майора Сергея Попова. В учреждении уже заменили системы отопления, водоснабжения, электрообеспечения и канализации. Также отремонтировали фасад и выполнили внутреннюю отделку.

Три человека пострадали в ДТП с автомобилем "ВАЗ-21099", которое произошло на Павловском тракте в Барнауле. По предварительной информации, 70-летний мужчина за рулем грузовика при повороте налево с обочины столкнулся с отечественным автомобилем под управлением 29-летнего мужчины. В результате ДТП водитель и два пассажира "ВАЗа", мужчина и женщина, получили травмы. Их госпитализировали. Проводится проверка.