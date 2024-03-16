Такой день. Второй день выборов президента и "Сибирская Масленица"

Главное за 16 марта

16 марта 2024, 23:31, ИА Амител

Улица в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае завершился второй день выборов президента. Явка по итогам 16 марта составила 38%. Проголосовал 561 071 избиратель без учета ДЭГ.

С этого дня на избирательных участках усилили меры безопасности – поставили по полицейскому у каждого КОИБа, а также начали проверять сумки у входа. Причиной для этого послужили инциденты с зеленкой и поджогами в других регионах.

В селе Новотырышкино под Белокурихой прошел фестиваль "Сибирская Масленица". Люди веселились под песни и танцы, смотрели на выступления творческих коллективов и богатырей, участвовали в конкурсах, а в конце праздника присутствовали на сожжении чучела.

Бывшая Мисс Вселенная и телеведущая Оксана Федорова посетила Барнаул. Она вошла в состав жюри на конкурсе красоты "Маленькая особенная мисс", в котором участвовали девочки с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 9 до 14 лет.

В Алтайском крае 16 марта разыгралась серьезная непогода, сопровождавшаяся снегом и штормовым ветром. Из-за этого для автобусов и грузовых авто перекрыли часть Чуйского тракта. Водителей призвали воздержаться от дальних поездок.