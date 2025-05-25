Такой день. Землетрясение на Алтае и снижение цен на овощи

О главных событиях Алтайского края за 25 мая

25 мая 2025, 23:55, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали в Горном Алтае – эпицентр находился в Кош-Агачском районе. Его ощутили даже жители Алтайского края.

Некоторые овощи подешевели в Алтайском крае в период с 12 по 19 мая. Так, цена на огурцы за неделю снизилась сразу на 22,23 рубля – с 142,29 до 120,06 рубля за килограмм. Помидоры подешевели на 17,06 рубля – с 245,67 до 228,16 рубля за килограмм.