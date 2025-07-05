Такой день. Жесткое ДТП в Барнауле и открытие проезда на улице Попова

Главное за 5 июля

05 июля 2025, 23:15, ИА Амител

Барнаул под мягким колпаком грозы / Фото: amic.ru

Два человека пострадали при столкновении двух автомобилей на шоссе Ленточный Бор в Барнауле. ДТП случилось из-за того, что один из водителей выехал на встречную полосу.

В "Титов Арене" открылась выставка современного искусства "Аз.Арт.Сибирь" с 600 произведениями 312 молодых сибирских художников. Выставка работает до 28 июля, включая мастер-классы, экскурсии и круглые столы.

В Барнауле на маршруте № 35 начал работать новый автобус Yutong вместимостью 85 пассажиров. Транспорт оборудован кондиционером, пандусом и современными системами безопасности, включая видеонаблюдение и автоматическое пожаротушение.

В Барнауле досрочно завершили капитальный ремонт трамвайного переезда на пересечении улиц Попова и Балтийской. С 30 июня движение транспорта здесь было приостановлено, но теперь с 5 июля его возобновили.