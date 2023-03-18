Талые воды откачивают в частном секторе Железнодорожного района Барнаула

Вода подтопила участки двух домов

18 марта 2023, 13:10, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

В Железнодорожном районе 18 марта устраняют подтопление частного сектора, сообщает мэрия.

Работы ведут у жилых домов № 2а и № 6а по проезду Керамическому – там откачивают талую воду и пробивают водоотводную трубу, из-за промерзания которой перестала проходить вода и близлежащие жилые участки оказались незначительно подтоплены.

"Скопление воды на территории частного сектора происходит из-за естественного рельефа местности. К тому же в крае установилась преимущественно тёплая погода, из-за чего таяние снега ускорилось", – пояснил начальник штаба ГО и ЧС района Денис Чердак.

Ранее барнаульцам рассказали, можно ли пить воду из-под крана в период паводка.