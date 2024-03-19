Таргет, который окупится, или Что такого в новом кабинете ВК

Digital-агентство Zavod рассказывает об особенностях таргетированной рекламы

19 марта 2024, 12:14, ИА Амител erid: LjN8KKovq

Реклама. Таргет / Фото: Freepik

Таргетированная реклама – это реклама, которую видят пользователи в ленте социальных сетей ВК и ОК, в проектах VK и рекламной сети VK. И да, это реклама "не для всех". Ее видит только та группа пользователей, которую вы хотите привлечь. Конечно, при условии, что правильно настроены параметры и отфильтрована аудитория. Например, по возрасту, интересам, местоположению, подписчикам определенных сообществ и т.д.

"Цель любой таргетированной рекламы, чтобы она показывалась именно тем пользователям, которые потенциально заинтересованы в продукте или услуге. В противном случае вы не получите ни переходов, ни лидов, а только растраты бюджета", – рассказывает таргетолог Digital-агентства Zavod Юлия Шмелькова.

Какому бизнесу подойдет таргетированная реклама?

В Digital-агентстве говорят, что таргет отлично подходит для следующих сфер: недвижимость, автомобильный бизнес, финансы, образование, туристические агентства, производство мебели, а также группы товаров, подходящих широкой аудитории (еда, косметика, одежда и т.д.).

Для узкого и специфического бизнеса, локальных проектов в городах с населением менее 200 тысяч человек рекомендуется тестировать целый ряд объявлений и не заходить сразу с большим бюджетом в надежде на чудо.

Новый кабинет VK Реклама: почему на него стоит перейти тем, кто все еще сидит на старой версии?

Начнем с того, что новый кабинет дает бизнесу в разы больше возможностей:

улучшенные алгоритмы показа;

трехуровневая структура рекламных кампаний;

широчайший выбор интересов и поведения пользователей;

облегченный и интуитивно понятный интерфейс;

оптимизация бюджета как на уровне групп объявлений, так и на уровне всей кампании;

универсальные объявления (в одно объявление можно загрузить все варианты форматов креатива, а алгоритмы сами оптимизируют объявление под формат площадки);

чтобы зарегистрировать рекламный кабинет, необязательно иметь сообщество во "ВКонтакте".

"Что можно рекламировать? Сообщества ВК и ОК, сайт, "Яндекс.Дзен", телеграм-канал, мобильные приложения и приложения внутри ВК, трансляции VK-видео, каталоги товаров, а также лид-формы – в общем, возможности широки. Так что если вы правильно настроите параметры аудитории, проведете a/b-тестирования и выявите наиболее цепляющие рекламные объявления, то ваш успех гарантирован", – отмечает Юлия Шмелькова.

Если кто-то еще сомневается – переезжать или нет в новый кабинет, то время решаться. Да, сроки закрытия старого кабинета перенесли. Но эта версия кабинета находится в стагнации, в то время как новый продолжает развиваться семимильными шагами. Поэтому уже сейчас стоит начинать приспосабливаться к измененной реальности и учиться усиливать действующие рекламные кампании.

К тому же если вы давно работаете в старом кабинете или в кабинете myTarget (майТаргет) и у вас накоплена база отлично работающих аудиторий, их можно импортировать в новый кабинет.

Нужна качественная настройка таргетированной рекламы? Digital-агентство Zavod поможет.

Digital-агентство Zavod

Адрес: проспект Социалистический, 109, каб. 110

Телефон: 8 (3852) 202-739

WA: +79831739948

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* Digital-агентство Zavod ("Диджитал-агентство Завод").

ИП Шаповалова А.Д.

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