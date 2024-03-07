Синергия в продвижении, или Как получить эффективную рекламную кампанию

В Digital-агентстве Zavod рассказали о методах коммуникации с целевой аудиторией

07 марта 2024, 15:30, ИА Амител erid: LjN8K1HYs

Спикер / Фото: Digital-агентство Zavod

Хотите быть на слуху? Чтобы выбирали именно вас, а не кого-то "со стороны"? Тогда найдите свой пул каналов для эффективной рекламы. Пока вы тратите ресурсы только на один канал, конкуренты захватывают внимание целевой аудитории (ЦА) комплексно. Они выбирают точечные и охватные направления продвижения, тем самым закрывая сразу две ключевые задачи: работу над узнаваемостью и получение лидов. Как и вам это сделать – рассказали специалисты компании по интернет-продвижению.

Digital-агентство Zavod * рекомендует не ограничиваться только интернет-форматами.

"Наверное, покажется странным, что компания по интернет-продвижению говорит о важности офлайн-коммуникации, но это факт. Отказываясь от нее, вы теряете массу точек соприкосновения с аудиторией, а значит, теряете потенциальные лиды "в моменте", – говорит руководитель Digital-агентства Zavod Надежда Клаус.По ее словам, в зависимости от задач компания составляет для клиентов стратегию, которая совмещает в себе различные варианты размещения, включая рекламу на экранах города, статьи в изданиях, радио и т.д. Почему? Потому что это эффективно. Если специалисты агентства могут где-то достать ЦА клиента, значит, они ее достанут.

Однако в погоне за мультиканальностью стоит помнить о синергии. Это когда разные каналы продвижения взаимодействуют между собой, транслируя единое сообщение бренда.

Например, вы рекламируете подарки к 8 Марта. Тогда можно настроить таргет, который будет вести на интернет-магазин либо на пост с ключевой информацией об акции. Запустить посевы в крупных городских пабликах и усилить это коллаборациями с блогерами, создать серию вирусных видео (для сбора органических охватов и запуска в рекламу), а также усилить присутствие в сознание потребителей яркой рекламой на радио.

Это лишь один из возможных вариантов краткосрочной рекламной кампании. В реальности нужно отталкиваться от:

бюджета;

аудитории и ее запросов;

задач компании;

офферов и т.д.

Только в этом случае можно гарантировать эффективность запущенной кампании.

" Dig ital-агентство Zavod – компания, специализирующаяся на комплексном продвижении. При этом мы являемся частью одного из крупнейших медиахолдингов за Уралом – FM*-Продакшн. Это значит, что мы как никто другой осведомлены о тенденциях и статистических показателях по разным направлениям продвижения. В том числе поэтому наши комплексные стратегии продвижения работали, работают и будут работать", – подытоживает Надежда Клаус.

Итак, комплексное продвижение в интернете – это не просто совокупность методов, а истинное воплощение многоканальной стратегии, которая может поднять ваш бизнес на новый уровень. Помните, каждый канал имеет свои особенности и целевую аудиторию, и правильное их взаимодействие может быть залогом вашего успеха.

Digital-агентство Zavod

Адрес: проспект Социалистический, 109, каб. 110

Телефон: 8 (3852) 202-739

WA: +79831739948

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* Digital-агентство Zavod ("Диджитал-агентство Завод"); city ("сити"); FM ("ЭфЭм")

ИП Шаповалова А.Д.

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