С 2026 года тарифы на связь в России вырастут на 5–10%

Основной причиной предстоящего роста цен является инфляция затрат

05 ноября 2025, 10:15, ИА Амител

Мобильный телефон в руках пользователя / Фото: amic.ru

Подавляющее большинство российских телеком-операторов (96%) планируют повысить тарифы на услуги связи в 2026 году. Около половины компаний (48%) рассматривают увеличение цен в диапазоне 5–10%, а 16% операторов могут поднять тарифы более чем на 10%, сообщают "Ведомости" со ссылкой на исследование Telecom Daily.

Основными причинами предстоящего роста цен являются инфляция затрат, трудности с развитием сетей из-за ограниченного доступа к технологиям и логистические сложности. Наиболее значительно могут подорожать комплексные пакеты услуг, аренда защищенных каналов для бизнеса и сервисы безопасного доступа.

Федеральная антимонопольная служба заявила, что внимательно отслеживает экономическую обоснованность повышения тарифов на социально значимые услуги связи. В 2025 году абонентская плата за пакет услуг сотовой связи уже выросла на 17,3% по данным Росстата.

Эксперты также отмечают, что блокировка звонков в мессенджерах WhatsApp* и Telegram привела к изменению потребительского поведения – россияне стали выбирать тарифы с большим количеством минут, что вызвало рост среднего чека абонентов на 15–20% за последние месяцы.

*Принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России