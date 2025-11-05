С 2026 года тарифы на связь в России вырастут на 5–10%
Основной причиной предстоящего роста цен является инфляция затрат
05 ноября 2025, 10:15, ИА Амител
Подавляющее большинство российских телеком-операторов (96%) планируют повысить тарифы на услуги связи в 2026 году. Около половины компаний (48%) рассматривают увеличение цен в диапазоне 5–10%, а 16% операторов могут поднять тарифы более чем на 10%, сообщают "Ведомости" со ссылкой на исследование Telecom Daily.
Основными причинами предстоящего роста цен являются инфляция затрат, трудности с развитием сетей из-за ограниченного доступа к технологиям и логистические сложности. Наиболее значительно могут подорожать комплексные пакеты услуг, аренда защищенных каналов для бизнеса и сервисы безопасного доступа.
Федеральная антимонопольная служба заявила, что внимательно отслеживает экономическую обоснованность повышения тарифов на социально значимые услуги связи. В 2025 году абонентская плата за пакет услуг сотовой связи уже выросла на 17,3% по данным Росстата.
Эксперты также отмечают, что блокировка звонков в мессенджерах WhatsApp* и Telegram привела к изменению потребительского поведения – россияне стали выбирать тарифы с большим количеством минут, что вызвало рост среднего чека абонентов на 15–20% за последние месяцы.
*Принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России
10:16:34 05-11-2025
Ниче не работает, а они еще увеличивать собрались...
10:27:09 05-11-2025
совсем совесть потеряли! мобильного интернета в центре нет с конца июня, никто ничего не компенсирует, еще и повышать собрались?!
10:38:44 05-11-2025
За что платить-то ? Мобильный инет или не работает или работает крайне коряво. Снижать нужно стоимость, а не повышать
10:40:31 05-11-2025
Вот реальные выгодоприобретатели от всей этой конетели. Там уже прирост не хилый, учитывая снижение нагрузки на сети, а эта динамика продолжается .
Т.е там показатели рентабельности прям вверх должны рвануть
12:02:43 05-11-2025
Глядя на Постановление 375 об индексации оплаты труда, хочется спросить губернатора, а ему на все хватает?
12:09:46 05-11-2025
5-6 G не развивают, платить за 4G. Технологию 10 летней давности.
18:11:33 05-11-2025
повышу прайс да и всё. тю. тоже мне...
22:23:30 05-11-2025
ТА-57 применяйте и будет Вам счастье!!!