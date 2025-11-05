НОВОСТИОбщество

С 2026 года тарифы на связь в России вырастут на 5–10%

Основной причиной предстоящего роста цен является инфляция затрат

05 ноября 2025, 10:15, ИА Амител

Мобильный телефон в руках пользователя / Фото: amic.ru
Мобильный телефон в руках пользователя / Фото: amic.ru

Подавляющее большинство российских телеком-операторов (96%) планируют повысить тарифы на услуги связи в 2026 году. Около половины компаний (48%) рассматривают увеличение цен в диапазоне 5–10%, а 16% операторов могут поднять тарифы более чем на 10%, сообщают "Ведомости" со ссылкой на исследование Telecom Daily.

Основными причинами предстоящего роста цен являются инфляция затрат, трудности с развитием сетей из-за ограниченного доступа к технологиям и логистические сложности. Наиболее значительно могут подорожать комплексные пакеты услуг, аренда защищенных каналов для бизнеса и сервисы безопасного доступа.

Федеральная антимонопольная служба заявила, что внимательно отслеживает экономическую обоснованность повышения тарифов на социально значимые услуги связи. В 2025 году абонентская плата за пакет услуг сотовой связи уже выросла на 17,3% по данным Росстата.

Эксперты также отмечают, что блокировка звонков в мессенджерах WhatsApp* и Telegram привела к изменению потребительского поведения – россияне стали выбирать тарифы с большим количеством минут, что вызвало рост среднего чека абонентов на 15–20% за последние месяцы.

*Принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России

цены интернет Мобильная связь

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

10:16:34 05-11-2025

Ниче не работает, а они еще увеличивать собрались...

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

10:27:09 05-11-2025

совсем совесть потеряли! мобильного интернета в центре нет с конца июня, никто ничего не компенсирует, еще и повышать собрались?!

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:38:44 05-11-2025

За что платить-то ? Мобильный инет или не работает или работает крайне коряво. Снижать нужно стоимость, а не повышать

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:40:31 05-11-2025

Вот реальные выгодоприобретатели от всей этой конетели. Там уже прирост не хилый, учитывая снижение нагрузки на сети, а эта динамика продолжается .
Т.е там показатели рентабельности прям вверх должны рвануть

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:02:43 05-11-2025

Глядя на Постановление 375 об индексации оплаты труда, хочется спросить губернатора, а ему на все хватает?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:09:46 05-11-2025

5-6 G не развивают, платить за 4G. Технологию 10 летней давности.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:11:33 05-11-2025

повышу прайс да и всё. тю. тоже мне...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

22:23:30 05-11-2025

ТА-57 применяйте и будет Вам счастье!!!

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров