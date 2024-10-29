НОВОСТИЭкономика

Тарифы на услуги ЖКХ предложили фиксировать на пять лет

В Госдуме разработали дорожную карту для решения коммунальных проблем в стране

29 октября 2024, 12:20, ИА Амител

Семейная пара оплачивает счета / Фото: wayhomestudio / freepik.com
Семейная пара оплачивает счета / Фото: wayhomestudio / freepik.com

В Госдуме предлагают ввести единый порядок расчета региональных стандартов стоимости услуг ЖКХ, а сами тарифы зафиксировать сроком на пять лет, пишет "Парламентская газета".

"Разработанная депутатами и экспертами дорожная карта должна положить конец вечно текущим трубам и крышам, скандалам с управляющими компаниями и отключениями тепла в холодное время года", – отмечает издание.

В частности, правительству РФ хотят предложить сформировать долгосрочную тарифную политику, а также единый порядок определения региональных стандартов стоимости услуг ЖКХ и субсидий. При этом устанавливать тарифы на коммунальные услуги не менее чем на пять лет, но с возможностью ежегодной индексации на размер инфляции.

В рабочей группе по ЖКХ уверены, что эффективное тарифное регулирование будет способствовать привлечению в сферу частных инвестиций.

На данный момент, как указал глава рабочей группы, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, ситуация в ЖКХ в регионах сложная, а в некоторых – даже критическая. Для исправления ситуации необходима реализация инвестиционных программ, а для этого необходимо наладить взаимодействие бизнеса и власти.

Ранее эксперты рассказали amic.ru, почему повысили тарифы ЖКХ и поможет ли это модернизации отрасли.

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НОВОСТИЭкономика

ЖКХ Госдума тарифы инициативы

Комментарии 3

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Гость

12:57:36 29-10-2024

-" При этом устанавливать тарифы на коммунальные услуги не менее чем на пять лет, но с возможностью ежегодной индексации на размер инфляции" Хитрый ход, потребитель с вечно вывороченными карманами.

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Гостья

13:04:10 29-10-2024

Напёрсточник "кручу, верчу, запутать хочу". Вот так и депутаты. Видно в одной школе учились.

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Гость

14:38:36 29-10-2024

Самым эффективным способом управления в системе ЖКХ будет только передача всех и по всем направлениям "контор", отвечающих за нормальное жизнеобеспечение человека, государству, как это было до грабительских приватизаций, придуманных ради себя любимого и себе подобных.

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