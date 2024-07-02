"Игра в догонялки". Почему повысили тарифы ЖКХ и поможет ли это модернизации отрасли

Эксперты оценили повышение расценок и предвыборный популизм в "коммуналке"

02 июля 2024, 06:15, ИА Амител

Фото из архива редакции amic.ru

После полуторагодичного перерыва в России выросли тарифы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Этот далеко не радостный для граждан факт произошел на фоне роста инфляции, до сих пор не остановленного, а также непростой в целом экономической ситуации в стране. Amic.ru оценил очередной прирост оплаты услуг ЖКХ, попытки властей сдержать или вовсе не допустить его, а также предпринимаемые правительством варианты стабилизации положения в данной сфере.

Питерцы вздохнут облегченно. Но ненадолго

Платить больше за ЖКХ придется, как и всей стране, жителям Алтайского края – предельная индексация (утвержденный индекс плюс допустимое отклонение) тарифов в регионе, как сообщает "Атмосфера", составит 9,3% с отклонением 4,9%, что дает в сумме 14,2%. Amic.ru рассказывал, как изменятся тарифные показатели на отдельные услуги. Выше, чем в нашем крае, из регионов СФО суммарное увеличение тарифов произойдет только в Иркутской, Омской и Томской областях, в остальных данный показатель ниже.

Для справки: утвержденный индекс – установленный процент повышения тарифов, предельно допустимые отклонения – дополнительные тарифные прибавки, устанавливаемые в муниципальных образованиях и утверждаемые региональными властями.



Так, в соседней Новосибирской области утвержденный индекс составил 9,5% с допустимым отклонением 3,2% (в сумме 12,7%), в Кузбассе – 9,6% с отклонением 3% (12,6%), Омской области 14% при отклонении 5,6% (19,6%), в Республике Алтай – 8,8% при отклонении 3% (11,8%), в Томской области – 10% и 4,9% (14,9%), в Иркутской – 10,2% и 4,9% (15,1%), в Красноярском крае – 7% и 3,5% (10,5%), в Республике Тыва – 8,5% и 2,8% (11,3%) и в Республике Хакасия – 4% и 2% (6%).

В других регионах "коммуналка" также заметно подорожает – скажем, в Москве индексация составит около 11%, аналогичный уровень намечен для Челябинской области. В Подмосковье повышение ожидается на 10,7%, в Калужской, Тамбовской, Владимирской, Смоленской и Орловской областях – 10%, в Нижегородской, Воронежской, Волгоградской и Кировской областях – 9,8%, пишут "Известия".

Стоит напомнить, что индексация тарифов коснулась всех видов коммунальных услуг, впрочем, администрации регионов страны могут самостоятельно определять виды услуг, расценки на которые нужно поднять. Скажем, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что тарифы на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, обращение с твердыми отходами повышать не станут. Соответствующее решение было принято на совещании с членами правительства города 25 июня.

В своем телеграм-канале Беглов сообщил, что бюджет Северной столицы превысил более 1 трлн рублей, что дает возможность "выделить необходимые средства для компенсаций ресурсоснабжающим организациям". "Мы сохраним тарифы на существующем уровне", – написал градоначальник в своем телеграм-канале. Он также заверил, что "все действующие субсидии и компенсации льготным категориям петербуржцев сохраняются".

Впрочем, ряд наблюдателей скептически смотрят на решение питерского губернатора, учитывая предстоящие 6-8 сентября выборы мэра города. Эксперт тематической площадки Народного фронта "Жилье и городская среда" Павел Склянчук считает, что позитивный результат отказ от индексации тарифов, конечно, принесет, но ненадолго.

"Примерно месяца на два, но с учетом предстоящих выборов больше и не нужно. Зато в следующий период этот отказ может вылиться в дополнительную индексацию тарифов. Не стоит также забывать, что заявленные компенсации будут выплачиваться из бюджета, формирующегося за счет средств налогоплательщиков, работающих горожан", – высказал он свое мнение amic.ru.

Уровень инфляции перекрывать нельзя

Средний региональный индекс изменения оплаты за услуги ЖКХ правительство утвердило еще в ноябре 2023 года. Важный нюанс – индексация тарифов не должна превысить уровень инфляции за период с момента последнего их изменения. По данным Росстата, инфляция в стране в 2023 году составила 7,42%, на 24 июня – 8,61% в годовом выражении, говорится в обзоре Минэкономразвития, сообщает РИА Новости.

Некоторое время назад изменение тарифов на услуги ЖКЖ замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько объяснял тем, что ранее проведенные изменения тарифов были ниже уровня инфляции, напомнил ведущий эксперт УК "Финам менеджмент" Дмитрий Баранов.

"Учитывая инфляцию, цены на товары и услуги, организации ЖКХ также вынуждены корректировать свои расценки. Также в отрасли бывает, что нехватка бюджетных и внебюджетных средств влияет на изменение тарифов. Кроме того, сказывается действие и других факторов, например, изменение курсов валют, меры регулирования в отрасли и так далее", – пояснил он amic.ru.

Специалист напомнил, что граждане могут воспользоваться субсидиями, а также сократить потребление коммунальных услуг, чтобы платить меньше.

"При изменении тарифов может быть ускорена работа по установке различных систем учета коммунальных ресурсов, будут проводить больше мероприятий по уменьшению их потерь и рациональному использованию, увеличению энергоэффективности и прочее", – рассказал Баранов.

Что касается соломки, которую правительство традиционно подстелило для некоторых категорий граждан в виде субсидий, то воспользоваться ею можно лишь в случае превышения затрат на "коммуналку" (согласно квитанциям) установленного норматива 22%. Помимо этого, отдельные группы плательщиков (пенсионеры, инвалиды, ветераны войны и другие получатели льгот) освобождены от банковских комиссий про расчете за услуги ЖКХ и оплату пеней за опоздание с расчетами.

Бизнес из ЖКХ изгонять не нужно

В любом случае, наши сограждане уже сочли очередное (как и все предыдущие) повышение стоимости оплаты за "коммуналку" чрезмерным. В соцсетях нередко даже задаются вопросом, насколько обоснованы эти показатели. Павел Склянчук напоминает, что в каждом субъекте Федерации действуют региональные тарифные комиссии, принимающие заявки от естественных монополий.

"Эти комиссии оценивают расходы по текущим операционным и инвестиционным расходам. Не стоит забывать, что львиную долю средств, которые получают предприятия ЖКХ, они выплачивают энергетикам за поставку энергетических мощностей, мазута, газа, всего остального, чтобы их оборудование могло работать. Поэтому бенефициарами повышения тарифов у нас являются, конечно, в первую очередь энергетики, а не коммунальщики", – пояснил он.

Ситуация с изменением стоимости коммунальных услуг находится в центре внимания Счетной палаты, ее аудитор Наталья Трунова недавно заявила, что "тариф должен быть долгосрочным, не ограничиваться параметрами трех лет". Она отметила, что в настоящее время ряд секторов в ЖКХ явно недофинансируется и непривлекателен для бизнеса по причине невнятной тарифной политики. Поэтому власти должны потребовать для всех ресурсоснабжающих организаций отрасли обязательное наличие и исполнения инвестиционных программ.

Подобные идеи, впрочем, высказываются в России довольно давно, даже вносились соответствующие законопроекты, рассказал Павел Склянчук.

"Потому что для граждан один год – это, в принципе, нормальный период, а вот для предпринимателей – достаточно короткий, чтобы разработать какую-то бизнес-модель по вложению инвестиций и их отдаче. Здесь требуется подход, аналогичный другим сферам экономики. Мы не можем убрать бизнес из ЖКХ, пойти на поводу у популистов, предлагающих национализировать эту отрасль".

По словам эксперта ОНФ, при поставке коммунальных услуг важна не форма собственности, а управленческие качества сотрудников и руководителей:

"Скажем, в МУП зарплаты очень более низкие при огромной ответственности. В бизнесе заработки, конечно, повыше. Хотя перебарщивать здесь не следует, коммерциализировать направление. У нас исторически сложилось, что ЖКХ находится под государственным контролем, хотя это не спасает от серьезных трудностей, что показывает ситуация с недоремонтом и высоким износом. И сейчас мы пытаемся ускоренными темпами модернизировать коммунальную сферу".

Кроме того, собеседник убежден, что гораздо большую самостоятельность в формировании тарифов должны получить муниципалитеты:

"По большому счету системы жизнеобеспечения, как правило, имеют межмуниципальный характер, поэтому соответствующие программы должны формироваться на местах. Нужно дать полномочия местным властям заниматься этими вопросами. Не совсем верно, что у нас в столице решают, какие будут тарифы даже в отдаленных населенных пунктах".

Модернизация запаздывает

Не секрет, что повышение тарифов зачастую объясняется необходимостью модернизации системы ЖКХ, потребность в которой растет ежегодно, а выделяемых для этого средств явно недостаточно. Поэтому в ближайшие месяцы будет утверждена новая программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства, заявлял еще в марте 2024-го вице-премьер Марат Хуснуллин на просветительском марафоне "Знание. Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

По мнению Хуснуллина, данная программа позволит к 2030 году улучшить положение в данной отрасли, а также снизить аварийность минимум на 20% и "сломать тренд" по ухудшению общей ситуации в "коммуналке".

О работе над программой модернизации ЖКХ рассказывал глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин на заседании Совета Федерации по вопросам жилищного строительства и развития жилищно-коммунального комплекса. По его словам, работа над документом идет совместно с Фондом развития территорий, а средства на нее поступают в регионы в объеме, которого раньше не было.

"Такая возможность появилась в том числе благодаря реализации "Инфраструктурного меню", действующих механизмов поддержки, национальных проектов и непрограммных мероприятий. Сегодня <…> проводится работа в информационной системе по инвентаризации коммунальной инфраструктуры. Кроме того, уже сформирована и функционирует система мониторинга аварий и инцидентов. Эти системы позволят нам наиболее эффективно управлять бюджетными инвестициями", – говорил министр.

Дмитрий Баранов замечает, что модернизация жилищно-коммунальной отрасли может повлиять на регулярное изменение тарифов:

"В частности, могут сократиться потери, ресурсы будут расходоваться экономнее, оборудование будет работать дольше, будет меньше ломаться и тому подобное. Однако полностью отменить регулярное изменение тарифов на коммунальные услуги вряд ли возможно, так как прочие факторы, влияющие на сферу ЖКХ, остаются".

По мнению Павла Склянчука, прямой взаимосвязи между модернизацией ЖКХ и индексацией тарифов нет.

"Модернизация у нас имеет цель не столько улучшить работу отрасли, а чтобы не стало хуже. На данном этапе она носит догоняющий характер, чтобы обветшание коммунальных сетей происходило медленнее, чем их замена, сейчас же все обстоит ровно наоборот. То есть мы в догоняющем режиме меняем трубы, оборудование, которые уже давно подлежат замене по причине износа", – подытожил эксперт.