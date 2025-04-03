ТАСС: под завалами в Мьянме нашли тело россиянина

По информации медиков, погибший работал учителем

03 апреля 2025, 13:40, ИА Амител

Землетрясение в Мьянме 28 марта / Фото: кадр из соцсетей

Тело россиянина, предположительно, извлекли из-под завалов после землетрясения в Мьянме. Вместе с ним обнаружили паспорт. Об этом сообщает ТАСС.

Медики рассказали агентству, что погибший работал учителем.

"Предположительно, тело россиянина извлекли из-под завалов после землетрясения в Мандалае. С ним был обнаружен паспорт", – сказал собеседник агентства.

Фрагменты тела направят в Москву для генетической экспертизы.

По данным "Коммерсанта", 2 апреля местные СМИ сообщили о пропаже без вести нескольких учителей в Мандалае. В их числе был Майк (англоязычное сокращение от имени Михаил) Казанцев. Также вместе с ним пропали трое граждан ЮАР и один гражданин Филиппин.

Напомним, мощное землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. Толчки ощущались в Таиланде, Бангладеш, Индии, Лаосе и Китае. Очевидцы публиковали в соцсетях кадры, на которых видно, как рушатся здания и выливается вода из бассейнов на высотках. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду сейсмособытия в 7,7. Через два часа после основного толчка в Мьянме зафиксировали еще четыре землетрясения.

По последним данным, число жертв землетрясения увеличилось до 3085 человек. Об этом сообщает "Синьхуа" со ссылкой на местные власти. Ранее писали более чем о 2,7 тысячи погибших.