Тайный свидетель дал показания по убийству полицейскими девочки под Новосибирском
Женщина переехала в другой регион и 13 лет скрывала убийство
06 октября 2023, 18:45, ИА Амител
Важный тайный свидетель дал показания на сотрудников полиции, которых подозревают в убийстве девочки 13-летней давности, пишет "КП-Новосибирск".
Напомним, в марте 2010 года пропала 14-летняя Наталья Матюхина из села Яркуль, которая вечером возвращалась из сельского клуба, но до дома не дошла. В апреле 2023 года расследование неожиданно возобновили. Как выяснилось позже, появились новые улики. В июле задержали троих полицейских – двух бывших и одного действующего, после к ним добавился еще один действующий.
"СКР считает, что события развивались так: пьяный офицер МВД на машине сбил школьницу, потом вместе с сослуживцами расправился с ней, чтобы скрыть преступное ДТП", – отмечает издание.
Кроме того, двоих из них подозревают еще и в убийстве 26-летнего парня в 2013 году.
Подозреваемые сейчас находятся в СИЗО и отрицают свою вину. Улик мало, тело девочки так и не нашли. Не исключено, что выйдут на свободу.
Однако, как рассказал изданию близкий к следствию источник, у правоохранителей есть свидетель, который давно переехал в другой регион России и 13 лет скрывал убийство.
"Это женщина, которая дала показания. Она проживала в Яркуле и была очевидцем", – пояснил собеседник.
19:29:34 06-10-2023
Если докажут, утилизировать весь райотдел к чертям - за сокрытие и бездействие. Другие будут своими для фуражек предназначенными частями тела думать. Что за упыри?
21:12:34 06-10-2023
То есть её живую убивали, чтобы она не рассказала? Полицейские? Вы в своём уме???
22:49:19 06-10-2023
Гость (21:12:34 06-10-2023) То есть её живую убивали, чтобы она не рассказала? Полицейск... Так считает СКР между прочим. А вообще поищите в интернете имя Антон Безчетвертев
20:26:14 07-10-2023
Гость (21:12:34 06-10-2023) То есть её живую убивали, чтобы она не рассказала? Полицейск... Правильнее говорить "полицаи"...