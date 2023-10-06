Тайный свидетель дал показания по убийству полицейскими девочки под Новосибирском

Женщина переехала в другой регион и 13 лет скрывала убийство

06 октября 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: отдел полиции "Усть-Таркский"

Важный тайный свидетель дал показания на сотрудников полиции, которых подозревают в убийстве девочки 13-летней давности, пишет "КП-Новосибирск".

Напомним, в марте 2010 года пропала 14-летняя Наталья Матюхина из села Яркуль, которая вечером возвращалась из сельского клуба, но до дома не дошла. В апреле 2023 года расследование неожиданно возобновили. Как выяснилось позже, появились новые улики. В июле задержали троих полицейских – двух бывших и одного действующего, после к ним добавился еще один действующий.

"СКР считает, что события развивались так: пьяный офицер МВД на машине сбил школьницу, потом вместе с сослуживцами расправился с ней, чтобы скрыть преступное ДТП", – отмечает издание.

Кроме того, двоих из них подозревают еще и в убийстве 26-летнего парня в 2013 году.

Подозреваемые сейчас находятся в СИЗО и отрицают свою вину. Улик мало, тело девочки так и не нашли. Не исключено, что выйдут на свободу.

Однако, как рассказал изданию близкий к следствию источник, у правоохранителей есть свидетель, который давно переехал в другой регион России и 13 лет скрывал убийство.