Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с 8-летней девочкой под Новосибирском

Ребенка спас мальчик, который был рядом с ней

05 октября 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: "Новости Верх-Тулы"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке из-за падения восьмилетней девочки в сливную яму под Новосибирском. Об этом сообщает НГС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидент произошел 3 октября. В социальных сетях мужчина опубликовал ролик, на котором рассказал, что в выгребную яму около магазина упал ребенок. На кадрах видно, что в яме лежит белый кроссовок. Ребенка спас мальчик, который был рядом с ней.

По информации следователей, девочка отошла на несколько метров от остановки и провалилась в яму, которую не увидела из-за травы. Ведомство уточняет, что по весне в такую яму провалился еще один ребенок. С тех пор меры приняты не были.