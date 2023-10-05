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Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с 8-летней девочкой под Новосибирском

Ребенка спас мальчик, который был рядом с ней

05 октября 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: "Новости Верх-Тулы"
Фото: "Новости Верх-Тулы"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке из-за падения восьмилетней девочки в сливную яму под Новосибирском. Об этом сообщает НГС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидент произошел 3 октября. В социальных сетях мужчина опубликовал ролик, на котором рассказал, что в выгребную яму около магазина упал ребенок. На кадрах видно, что в яме лежит белый кроссовок. Ребенка спас мальчик, который был рядом с ней.

По информации следователей, девочка отошла на несколько метров от остановки и провалилась в яму, которую не увидела из-за травы. Ведомство уточняет, что по весне в такую яму провалился еще один ребенок. С тех пор меры приняты не были.

Новосибирская область Происшествия

Комментарии 23

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Гость

09:54:24 05-10-2023

Однако о том, что младший Кадыров избил человека в СИЗО. Бастрыкин у так и не известно

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Гость

10:00:58 05-10-2023

Гость (09:54:24 05-10-2023) Однако о том, что младший Кадыров избил человека в СИЗО. Бас... Так им всем неизвестно. Песков вон даже говорить об этом боится) Видимо, Бастрыкин тоже. А то вдруг следующим окажется.

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Гость

10:30:26 05-10-2023

Гость (09:54:24 05-10-2023) Однако о том, что младший Кадыров избил человека в СИЗО. Бас... Человека? Этот человек при СССР уже бы был овощем в какой-нибудь психушке. Это сейчас у нас гласность, общественные защитнички со странными биографиями. А тогда ничего этого не было.

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Гость

10:50:33 05-10-2023

Гость (10:30:26 05-10-2023) Человека? Этот человек при СССР уже бы был овощем в какой-ни... Вы, главное, не останавливайтесь. Такое комментировать - только портить.

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Гость

10:58:04 05-10-2023

Гость (10:30:26 05-10-2023) Человека? Этот человек при СССР уже бы был овощем в какой-ни... Не знаю а каком СССР вы жили, но у нас религию называли наркотиком. А в храмах делали бассейны и кинотеатры

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Гость

11:22:37 05-10-2023

Гость (10:58:04 05-10-2023) Не знаю а каком СССР вы жили, но у нас религию называли нарк... Крестились и крестили детей тоже в бассейнах и кинотеатрах? А Пасху тогда почему все праздновали и пекли блины? Или это другое?

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Гость

11:36:28 05-10-2023

Гость (11:22:37 05-10-2023) Крестились и крестили детей тоже в бассейнах и кинотеатрах? ... Блины? На Пасху? О_о... Новое слово в традиции, однако. И это, вы правда не в курсе, что у нас на остановке "кинотеатр "Алтай" был кинотеатр в здании бывшей церкви? А что Планетарий был в таком же здании? А про костел, который отдали под аптеку, вы тоже не слышали? Да и в здании монастыря на Речном тоже вроде какой-то склад был, точно не упомню, а искать лень. Ну елки зеленые, вроде раньше в школе никто эти факты из истории страны не скрывал. И да, крестили тайком и далеко не массово. Вы какого годика рождения-то?

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Гость

12:04:51 05-10-2023

Гость (11:36:28 05-10-2023) Блины? На Пасху? О_о... Новое слово в традиции, однако. И эт... Видимо тогдашние партийные функционеры были не в состоянии построить с нуля аптеки, кинотеатры и планетарии, поэтому забирали старые здания, памятники архитектуры между прочим. Застой СССР начинался уже тогда, он возник не просто так и не сразу. Сейчас многое уже восстановили. А блины на пасху пекли очень многие. Не все люди любители куличей.

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Гость

11:37:04 05-10-2023

Гость (11:22:37 05-10-2023) Крестились и крестили детей тоже в бассейнах и кинотеатрах? ... А я и сейчас в "Сковородовну" захожу изредка. Я, наверное, очень религиозен?

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Гость

11:40:14 05-10-2023

Парень молодец, не растерялся! А вот взрослым по "шапке" дать за бездеятельность! И кстати про Кадырова.. он что порядочного человека избил, пихаете свои комменты не по теме? Как по мне так ему и надо, за деньги все готов продать, яжмамкин сынок..

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Гость

11:44:17 05-10-2023

Гость (11:40:14 05-10-2023) И кстати про Кадырова.. он что порядочного человека избил, пихаете свои комменты не по теме? Как по мне так ему и надо, за деньги все готов продать, яжмамкин сынок.. пофиг кого избил яжепапкин сынок. как он (несовершеннолетний) оказался на территории закрытого для посторонних учреждения? кум по шапке получил? или начальник регионального уфсин?

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Гость

11:58:20 05-10-2023

Гость (11:44:17 05-10-2023) пофиг кого избил яжепапкин сынок. как он (несовершеннолетний... А это еще один очень интересный момент. Ежели государство начинает делегировать направо и налево свою монополию на насилие, то как бы вопросы возникают...

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Гость

11:45:58 05-10-2023

Гость (11:40:14 05-10-2023) Парень молодец, не растерялся! А вот взрослым по "шапке" дат... А что, непорядочного человека можно избивать? Не подскажете статью УК, где это написано? Ну и вишенкой на торте - если я сочту вас непорядочным, можно мне вас отпинать? Вы же не будете против, правда?

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Гость

11:58:22 05-10-2023

Гость (11:45:58 05-10-2023) А что, непорядочного человека можно избивать? Не подскажете ... он не просто решил, на то были основания! а что у нас только по УК жить нужно? Людьми то просто можно быть? Голову включать, о том что можно сделать, а что нет, тут в принципе обоим голову включать нужно было, но один хоть как мужик поступил!Ну и вишенка на торте - попробуй отпинай!

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Гость

12:11:05 05-10-2023

Гость (11:58:22 05-10-2023) он не просто решил, на то были основания! а что у нас тольк... Все понятно. То есть ежели он\вы\я решили, что есть основания, то можно. Главное, чтобы имелась возможность. То есть кто сильнее, тот и прав. И нафига нам какой-то там УК, который говорит, что бить\издеваться\насиловать нельзя никого. Может, возродим божий суд? Ну чтобы два раза не вставать. И ведь люди, которые так считают, живут среди нас, ходят по улицам рядом...

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Гость

12:31:42 05-10-2023

Гость (12:11:05 05-10-2023) Все понятно. То есть ежели он\вы\я решили, что есть основани... не надо утрировать.. знаете конечно я не права ! но некоторых я бы лучше и божий суд отправила, чем кормить этих тварей за наш счет и седеть потом ждать и гадать, о том, что будет когда они лет ч/з ... цать выдут на свободу. И может я как обычно не права, но у нас ваш УК и т.д не очень то соблюдается.. что то не вижу я правового государства, у нас не кто сильней, а кто у власти тот и прав. Вы конечно красиво и правильно рассуждаете, но такое ощущение, что вы жизни не знаете.. в облаке живете.. о каком УК идет речь когда за кражу мешка картошки дают больше, чем за кражу сотен миллионов и т.д. То что написано и жизнь в реальности не сопоставимы. Я не оправдываю Кадырова конечно он папой прикрывается, уверен в своей безнаказанности и т.д... но за деньги делать мерзости, это уже дно днищенское.. и то что он навешал люлей тому засранцу меня лично не смущает!

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Гость

12:47:03 05-10-2023

Гость (12:31:42 05-10-2023) не надо утрировать.. знаете конечно я не права ! но некот... Вы точно в курсе, что такое "божий суд"?) Видите ли, он "навешивает люлей" человеку, который заведомо не может ему ответить. Если вы допускаете, что это хорошо в этом случае, то допускаете, что это нормально и в других случаях. Таких "засранцев" ведь не один. Кто будет решать, когда это допустимо, а когда нет? Вы? Я? Кадыров? Будем руководствоваться "чуйкой .. опы", или как? Вы точно хотите жить не по УК? Про совершенство системы речь не идет. Но я вам очень советую не идти на поводу у эмоций а поразмышлять, куда нас заведет жизнь "по понятиям". Нам уже и так ее активно навязывают.

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Гость

17:32:36 05-10-2023

Гость (12:47:03 05-10-2023) Вы точно в курсе, что такое "божий суд"?) Видите ли, он "нав... вас куда то очень понесло!!! Из вас даже ни кто не заметил, что статья о другом.. и так часто в наше время происходит... вобьют в голову мысль, зациклятся на ней и пошли развивать жуть жутную! Какая жизнь по понятиям? .. парни дрались и будут драться.. здесь только проблема в том кто у него отец и где это произошло. зачем тьму таранью развивать? Вы можете ребенка похвалить за человеческий поступок, вы вообще статью читали? Зачем здесь писать про Кадырова.. помешались.. как будто это 1 случай подобного поведения у представителей власти..сколько уже было.. этот еще цветочки.. и я не говорю что это норма..

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Гость

17:35:42 05-10-2023

Гость (12:47:03 05-10-2023) Вы точно в курсе, что такое "божий суд"?) Видите ли, он "нав... И то что я писала парень молодец.. это о статье ! а не о Кадырове ..капец какой то.. читаете то что хотите прочитать?

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Гость

12:24:56 05-10-2023

Гость (11:58:22 05-10-2023) он не просто решил, на то были основания! а что у нас тольк... Какие основания????

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Гость

11:52:55 05-10-2023

А Пасху тогда почему все праздновали и пекли блины? Или это другое?---- совсем другое. Вот заповеди соблюдать - это то самое. Да кто ж их соблюдал в совке и сейчас, тем более...

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Гость

12:08:49 05-10-2023

Гость (11:52:55 05-10-2023) А Пасху тогда почему все праздновали и пекли блины? Или это ... Для соблюдения заповедей публичность совсем не обязательна. Прочитал и соблюдай на здоровье.

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Гость

12:38:02 05-10-2023

Для соблюдения заповедей публичность совсем не обязательна.---- вернее сказать, что несоблюдающим заповеди публичность не нужна)

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