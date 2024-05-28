ТЦ, склад, гараж-стоянка. Какие объекты рассмотрит градсовет на ближайшем заседании

Проекты многоэтажных домов в этот раз презентовать не будут

28 мая 2024, 09:45, ИА Амител

Планировка квартала Nord в Барнауле / Фото: "Архи Групп"

30 мая в Барнауле запланировано очередное заседание градсовета. На повестке – четыре коммерческих объекта. Так, на ул. Власихинской, 160б (на пустыре рядом с поликлиникой № 14) планируют возвести торгово-офисный центр. Объект должны были презентовать на заседании в конце апреля, однако в последний момент ТЦ сняли с рассмотрения.

По данным публичной кадастровой карты, участок под застройку имеет площадь 1,7 га. По соседству расположены гараж-долгострой (ул. Власихинская, 156а), который начали возводить еще в 2009 году, но затем забросили, административные здания, гаражные кооперативы, торгово-офисные центры. Заказчиком нового объекта выступает компания "Мегион" предпринимателя Александра Сычева.

На пр. Космонавтов, 88 (недалеко от Казенной Заимки) готовятся возвести складской комплекс. По информации, которая указана в повестке, это будет объект первого этапа. Сейчас, кстати, на участке уже работает пункт, принимающий вторсырье: картон, полиэтилен, макулатуру, пенопласт и другие материалы.

Административно-торговое здание планируют возвести на Павловском тракте, 37 (рядом с магазином "Формула"). Участок под объект, по данным публичной кадастровой карты, небольшой – всего 4,45 сотки. Еще в 2023 году здесь располагался ветхий частный дом, который затем снесли.

В проезде Северном Власихинском, 118 и 120, предлагают построить два гаража-стоянки до 300 мест. Территории располагаются в квартале "Норд". Он ограничен проездом Северным Власихинским, ул. Взлетной, Павловским трактом и ул. Солнечная Поляна.

Квартал уже полностью застроен жилыми домами, но, согласно проекту планировки (последняя редакция документа утверждена в 2022 году) в нем остались свободные участки для детского сада на 280 мест, школы на 825 учащихся и двух паркингов, которые и планируют рассматривать на градсовете. Заказчиком объектов выступает проектная компания "АПС-групп".