Театр – это про жизнь. Интервью с директором рубцовского драматического театра

Надо пытаться взяться левой рукой за правое ухо: Станислав Спивак раскрыл главный секрет, как удержать зрителя в театре

16 июня 2023, 12:29, ИА Амител

В 1937 году жители Рубцовска обратились к руководству Алтайского края с просьбой открыть в городе театр. И вот в 2023 году состоялся уже юбилейный, 85-й театральный сезон. Корреспондент amic.ru Вероника Абращенко поговорила с директором учреждения Станиславом Спиваком и выяснила, почему театральное искусство бессмертно.

Станислав Спивак, с 1987 года – художественный руководитель и директор Рубцовского драматического театра. Окончил Кемеровскую академию культуры и искусств по специальности "Режиссура театра". Среди работ Спивака такие спектакли, как: В. Гюго "Тиран Падуанский", А. Пушкин "Русалка", А. Толстой "Любовь – книга золотая", О. Уальд "Кентервильское привидение", А. Н. Островский "Не все коту масленица" и другие.

В 2004 году указом президента РФ присвоено звание "Заслуженный работник культуры РФ".

– Вы руководите рубцовским театром 36 лет, с 1987 года. Целая жизнь. За это время страна пережила множество потрясений. Как так получилось, что театр стал частью вашей жизни? И что для вас театр сегодня?

– Ну вы как-то сразу меня огорчили – целая жизнь! Она еще продолжается, с Божьей помощью. И я бы не сказал, что это длительный период. Вообще он характеризуется больше стабильностью, чем длительностью.

Вот что такое режиссура? Это организация пространства и жизни. В любой театральный вуз на специальность "режиссура театра или кино", как правило, принимают людей, имеющих определенный жизненный опыт. Если человек берет на себя миссию поставить спектакль о жизни людей, то он по крайней мере должен знать эту жизнь. Иначе все будет неправда жизни. Это я к тому, что театр – это вообще за жизнь, за жизнь как таковую, но с желанием сделать эту жизнь красивее, эстетичнее.

– Расскажите, какие в театре были артисты, когда вы пришли, какие они сейчас и как менялся репертуар театра за 36 лет?

– Да артисты как в начале были прекрасные, так и сейчас они замечательные. Отчасти это объясняется тем, что в театре не работают, театру служат, отдавая всего себя без остатка. Кто-то назовет это профессионализмом.

А формирование репертуара – это классическая и современная драматургия. Главное – сделать так, чтобы зритель, выходя их театра, мог стать чище – внутренне, в поступках, в сознании, в мироощущении. А это может получиться тогда, когда режиссер поставит перед собой цель создать спектакль, очищающий человека, развивающий человека, совершенствующий его.

– А разве есть другая цель?

– Есть. Когда режиссер ставит спектакль с какой-то целевой программой. Ну, например, подготовить спектакль к конкурсу. Его не интересует зритель, ему неважно, как этот спектакль будет воздействовать на зрителей. Ему надо наполнить спектакль тем, что понравится жюри. Задача такого режиссера – добиться карьерного роста, чтобы о нем говорили, что он новатор, что он авангардный театр ставит, что он так гениален и так талантлив.

– То есть авангард – это не про талант?

– Авангард - это про форму. Он, как правило, не отражает жизнь, реалистичность и актуальность происходящих событий, авангард оторван от нашей жизни. Я не вижу в этом ни гениальности, ни таланта. Это просто карьера. Отсюда и появляются всевозможные так называемые спектакли в стиле авангарда. Какие-то, как они считают, философские размышления. Да нет тут никакой философии. Есть набор каких-то вычурных моментов, которые будут нравиться определенной маленькой группе людей. Хотя со стороны говорят: "Это великолепно, вы посмотрите, как он мыслит. Какие тут вложены глубокие познания и какие глубокие мысли". Нет там ничего, если сказать по-русски, все это выпендреж. Вот и все. Театр создан для другого. Авангардизм – это дегуманизация искусства.

– Но ведь все равно в разные годы отдавали предпочтения разным спектаклям. Какие тенденции можно выявить, что было популярно у зрителей. Назовите самые популярные спектакли в разные годы.

– Тенденция одна, надо ставить честные спектакли и наполнять их правдой жизни. Надо пытаться взяться левой рукой за правое ухо.

– Какие сейчас спектакли в репертуаре у театра и для какой аудитории вы большей частью работаете?

– У нас репертуар и для взрослых, и для детей. Мы для себя поставили задачу: сформировать своего зрителя. И вот, взращивая его с детского возраста, включая его в атмосферу театра, мы пытаемся потихоньку воспитать будущего нашего зрителя.

– Можете ли вы сказать, за минувшие 36 лет изменился как-то театральный зритель?

– Даже на протяжении столетий я не скажу, что зритель как-то существенно менялся. Сами рассудите: разве жившие 100-200 лет назад люди чем-то отличаются от нынешних? Я не о развлечениях и бытовых целях, а о глубинной сути человеческой жизни. Как 100 лет назад человек хотел любить и быть любимым, так того же хочет и сейчас. Это для нас очень важная составляющая часть жизни. Значит – не изменился человек. Вспомните Ромео и Джульетту. Сколько сотен лет назад это было. А как любили и как чисто любили, готовы были отдать жизнь во имя любимого человека. И сейчас таких примеров очень много. Есть, конечно, и другие примеры, но на то она и такая полноформатная жизнь. Истоки и основы – они практически одни и те же: любить, создавать семью, уметь соотнести чувство верности и преданности, порядочности. Это все незыблемые понятия. Они как были, так и остаются. Поэтому я не вижу особых изменений в зрителях.

– Сегодня существует множество других развлечений: кино, интернет, соцсети. Как вы считаете, театр может уйти на задний план или все-таки он будет актуален всегда?

– Театр никогда никуда не уйдет, тем более на задний план. Театр, в отличие от кинематографа, – это все-таки живое искусство, творящееся сейчас, в настоящее время. На экране вы видите съемки, которые были год или десять лет назад – то есть какая-то закрепленная форма. На сцене театра вы непосредственно участвуете в живом творческом процессе. И актер, создавая определенный образ, творит сиюминутно. Прямо перед вами актер выступает как художник. Он, действует, говорит, рисует вам образ своего персонажа. Только не кистью и красками, а мыслью, текстом, пластикой тела. Вот в чем важность театра – это искусство живое, и оно никогда не умрет. Поверьте мне.

– Как часто у вас обновляется состав актеров в театре?

– Не очень часто. У нас стабильный коллектив. Кроме того, есть определенные рамки – штатное расписание, исходя из которого у нас установленное количество актеров. Я считаю, что стабильный коллектив – это хороший знак, нежели чехарда кадровая. В актерском составе театра сейчас 13 человек. Среди них есть мастера сцены, такие как Фоменко Татьяна и Ставицкая Лидия. Есть и молодые актеры, но не менее талантливые, среди них Журавлева Карина и Томилова Анастасия.

– В этом году театр прожил юбилейный, 85-летний сезон. Совсем недавно вы отпраздновали его закрытие масштабным мероприятием и премьерой. Как все прошло и как оценили зрители?

– К закрытию юбилейного театрального сезона мы поставили спектакль "Модная лавка" по пьесе Ивана Крылова. Был полный зал, аншлаг. Знаю, что очень многие зрители не смогли купить билет на закрытие сезона. Такое внимание всегда радует. Я, уже вечером дома, после премьеры, получал СМС от простых зрителей с поздравлениями. Не знаю, откуда они смогли узнать мой телефон. Но вот, например, пришло такое сообщение: "Я влюбилась в Синеокую (это актриса), такой талант! Очень рада, что познакомилась с этой постановкой, прекрасная игра актеров. Красивые костюмы, талантливая режиссура. Мне очень понравилось. В следующем сезоне хочется смотреть все ваши выступления в нашем театре. Спасибо всем актерам, которые создали прекрасное настроение и наполнили сердца каждого зрителя любовью к театру". Вот такие оценки греют сердце.

– Рубцовск – небольшой город. Насколько любят рубцовчане свой театр? Часто ли у вас такие аншлаги, как на закрытии сезона?

– Очень часто. И эта тенденция развивается. То есть востребованность нашего театра у зрителей начинает усиливается.

– Как вы считаете, с чем это связано?

– Мне трудно назвать какие-то конкретные факторы, которые способствуют этому. Повторюсь, со зрителем нужно говорить честно и понятно. Человек, приходя в театр, имеет какие-то определенные ожидания. И пришедши раз, два и не реализовав свои ожидания, у него появляется отторжение, он не хочет больше сюда приходить. Это происходит, когда человеческое в театре подменяет нечто искусственное, которое не совпадает с позицией зрителей. Ну а раз к нам идут, и мы видим тенденцию увеличения зрительской активности, то мы на правильном пути.

– Дорого ли стоит поставить один спектакль и сколько времени на это уходит?

– Поставить спектакль – очень долгий и трудоемкий процесс. И в каждом случае это происходит по-разному, в среднем постановка занимает от двух месяцев и более. По стоимости тоже нет какой-то общей цифры: на разные спектакли могут быть абсолютно разные затраты. В некоторых театрах есть специально прописанные плановые "постановочные расходы", например, кому-то дают полмиллиона или миллион на один спектакль, но в нашем театре это ноль.

– Тогда где вы берете деньги на постановку спектакля?

– Из внебюджетных источников.

– В 2019 году произошла масштабная реконструкция театра. Что изменилось?

– Ремонт добавил комфорта для зрителя, добавил технические возможности для зрелищности спектакля. У нас появилась новая световая и звуковая аппаратура, новое сценическое оборудование. Все это в целом позволило расширить постановочные возможности спектаклей.

– Но буквально через год театр столкнулся с пандемийными сложностями...

– Да, это было болезненно. Были ограничения по зрителю, рассадка людей через определенное расстояние. Был запрет на выездные спектакли в школы и дошкольные учреждения. Все это, конечно, сказалось и на количестве зрителей, и на количестве спектаклей.

– А вы выезжаете со спектаклями?

– Да, готовы к выездным спектаклям и проводим их. Есть у нас дошкольные учреждения, которые расположены так, что им проще и легче принять нас у себя, чем везти детей через весь город, подвергать опасности. А мы, понимая, что есть такая проблема, всегда готовы откликнуться на просьбу зрителя и приехать к ним.

~ В сравнении с ценами театров по Алтайскому краю у вас самые демократичные цены. За счет чего вы этого добились?

– Лучше сказать не за счет чего, а во имя чего. Конечно же, во имя театра. Главное, не потерять зрителя из-за высоких цен. Это сложный процесс, но в первую очередь учитывается платежеспособность населения. Если в Москве, например, она повыше, то в маленьких городах платежеспособность населения достаточно скромная. И глупо поднимать стоимость билета для того, чтобы она стала невозможной для посещения театра людьми. Надо разумно сочетать затраты и доходы. Так и стараемся делать.

– Какие планы у театра на новый сезон?

– В сентябре мы поедем на "Большие гастроли" – так они называются. Это проект Министерства культуры России. Мы поедем в город Серов, рядом с Екатеринбургом. Повезем туда вечерний спектакль "Модная лавка" и детскую постановку "Волшебная лампа Аладдина". На осень будем готовить новый спектакль по пьесе А.П. Чехова "Дядя Ваня". Ставить его будет режиссер из Перми Константин Яковлев*, а художественное оформление произведет художница из Санкт-Петербурга Надежда Осипова.

* Константин Яковлев – с 2013 по 2021 г. работал главным режиссером Алтайского государственного музыкального театра.

В 2021-м стал художественным руководителем Пермского театра юного зрителя.

15 июня 2023 года стало известно, что Константин Яковлев стал главным режиссером Новосибирского молодежного театра "Глобус".